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Con apenas 16 años, el tucumano Luca Dulor fue convocado por Los Leones y sueña con hacer historia

El jugador de San Martín fue citado para las concentraciones de agosto de la selección argentina mayor de hockey, que servirán como preparación para los Juegos Odesur 2026. Tras disputar el Mundial Junior, el juvenil atraviesa un crecimiento meteórico y ya se ilusiona con consolidarse entre los mejores del país.

Luca Dulor es una de las jóvenes promesas de Los Leones.
Luca Dulor es una de las jóvenes promesas de Los Leones.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El tucumano Luca Dulor, de 16 años, fue convocado por la selección mayor de hockey (Los Leones) para entrenar en agosto rumbo a los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe.
  • Tras disputar el Mundial Junior, el jugador de San Martín se mudó a Buenos Aires para entrenar. Es hermano de Ignacio Dulor, también campeón del mundo con la Selección.
  • El llamado visibiliza el talento del hockey del interior del país. Dulor busca consolidarse en Los Leones y dar el salto a las ligas profesionales de Europa.
Resumen generado con IA

A los 16 años, Luca Dulor sigue quemando etapas a una velocidad difícil de imaginar. Hace apenas un año representaba a la Argentina en el Mundial Junior y hoy vuelve a recibir una convocatoria de Los Leones, la selección mayor de hockey sobre césped, para formar parte de las concentraciones que se desarrollarán durante agosto con vistas a los Juegos Odesur 2026, que se disputarán en septiembre en Santa Fe.

El llamado del cuerpo técnico encabezado por Lucas Rey representa un nuevo reconocimiento para uno de los talentos más prometedores del hockey tucumano. Si bien ya había entrenado anteriormente con el seleccionado absoluto como invitado durante la preparación para el Mundial, esta vez la convocatoria tiene un valor especial.

"Es como una convocatoria más oficial. Estoy muy contento porque es un listado de verdad para un torneo con la selección mayor", explicó Dulor en diálogo con LA GACETA.

La noticia confirma el gran presente del jugador de San Martín, que atraviesa un crecimiento constante y ya comparte entrenamientos con referentes que hasta hace poco observaba por televisión.

"Es algo muy raro cómo va pasando todo. El año pasado jugué el Mundial Junior y ahora estoy entrenando con Los Leones siendo tan chico. Nunca me lo hubiese imaginado, pero son oportunidades que te tocan y hay que aprovecharlas", reconoció.

De Tucumán a la selección mayor: un camino que recién empieza

Aunque la convocatoria despierta ilusión, Dulor mantiene los pies sobre la tierra. Sabe que todavía tiene un largo recorrido por delante y prefiere vivir el proceso paso a paso.

"La lista del Mundial mayor siempre la vi un poco lejos. Mi objetivo este año nunca fue estar ahí. Lo importante es seguir sumando minutos, ganar experiencia y aprovechar esta oportunidad que nos dan los Juegos Odesur", aseguró.

Su presente adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el contexto del hockey tucumano. Para muchos jugadores del interior, llegar a la selección nacional suele representar un desafío mucho mayor que para quienes se desarrollan en Buenos Aires.

"Hay que ser realistas. Tucumán todavía está algunos escalones por debajo de Buenos Aires y también de otras provincias como Córdoba o Mendoza. Por eso, que jugadores del interior lleguen a la selección es algo muy importante para todos nosotros", reflexionó.

En San Martín, el club que lo formó desde chico, la noticia fue recibida con enorme alegría. No es casualidad: la institución ya sabe lo que significa tener jugadores de selección, entre ellos su hermano Ignacio Dulor, campeón del mundo con Los Leones.

"El club es mi segunda casa. Ahí están mi familia y mis amigos de siempre. San Martín ya tuvo jugadores como mi hermano Nacho y sabe lo que significa tener representantes en la selección. Siempre nos hacen sentir muy valorados", contó.

Una familia atravesada por el hockey

Hablar de los Dulor es hablar de hockey. La pasión comenzó con sus padres y fue transmitiéndose de generación en generación hasta convertirse casi en una tradición familiar.

"Todo empezó con mi mamá y mi papá. Fueron ellos quienes nos llevaron al club y nos inculcaron los valores del hockey. Después un hermano fue llevando al otro y terminamos todos jugando", recordó entre risas.

Incluso confesó que hubo una etapa en la que dudó si continuar por ese camino.

"Cuando era más chico me llamaban la atención otros deportes como el básquet o el tenis. Es normal que cualquier chico quiera probar distintas cosas, pero con el tiempo me di cuenta de que lo que realmente quería era jugar al hockey", explicó.

Su crecimiento deportivo también implicó grandes cambios personales. Para continuar desarrollándose debió mudarse a Buenos Aires y adaptar completamente su vida cotidiana.

Actualmente cursa sus estudios de manera virtual, una modalidad que le permite compatibilizar las exigencias del alto rendimiento con la escuela.

"Es difícil equilibrar todo. Vivimos solos en Buenos Aires y cambia mucho la rutina. Yo hoy priorizo el hockey porque es mi sueño, pero nunca dejo de lado el estudio porque sé que también es muy importante para mi futuro", afirmó.

Un sueño llamado Europa y Los Leones

Pese a su corta edad, Dulor tiene muy claro hacia dónde quiere dirigir su carrera. Sueña con consolidarse definitivamente en Los Leones y dar el salto al hockey europeo.

"Uno de mis grandes sueños es jugar en Europa, en una buena liga, y al mismo tiempo ser un jugador establecido de la selección argentina", confesó.

Mientras tanto, aprovecha cada entrenamiento junto a figuras consagradas. Uno de los jugadores que más lo marcó durante este proceso fue el capitán del seleccionado.

"Matías Rey es uno de mis grandes referentes. Haber entrenado con él fue algo muy importante. En muy poco tiempo aprendí muchísimo y creo que es un ejemplo para todos los que venimos desde abajo", destacó.

Con apenas 16 años, Luca Dulor ya comienza a escribir su propia historia en el hockey argentino. Lo hace con la tranquilidad de quien entiende que todavía queda mucho camino por recorrer, pero también con la convicción de que las oportunidades hay que aprovecharlas cuando aparecen. Hoy, Los Leones volvieron a abrirle la puerta. Y el tucumano está decidido a demostrar que pertenece a ese lugar.

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