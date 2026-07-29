Con apenas 16 años, el tucumano Luca Dulor fue convocado por Los Leones y sueña con hacer historia

A los 16 años, Luca Dulor sigue quemando etapas a una velocidad difícil de imaginar. Hace apenas un año representaba a la Argentina en el Mundial Junior y hoy vuelve a recibir una convocatoria de Los Leones, la selección mayor de hockey sobre césped, para formar parte de las concentraciones que se desarrollarán durante agosto con vistas a los Juegos Odesur 2026, que se disputarán en septiembre en Santa Fe.