“La felicidad fue enorme”: Luca Dulor fue campeón con Los Leoncitos y dejó en alto el hockey tucumano

En el hockey existe un aspecto que no siempre puede enseñarse: el timing. Saber cuándo acelerar, cuándo descargar la bocha, cuándo sostener una presión o cuándo bajar una revolución para que el equipo vuelva a ordenarse. Ese pulso fino, que suele separar a los buenos jugadores de quienes realmente comprenden el juego, empieza a verse en Luca Dulor, campeón panamericano junior con Los Leoncitos y una de las apariciones más firmes del semillero nacional. El tucumano, formado en San Martín y con experiencia reciente en el Mundial Sub-20 de India, llegó al torneo con algo más que entusiasmo. Llegó con lectura de juego, con rodaje internacional y con la tranquilidad que da haber transitado escenarios de máxima exigencia.