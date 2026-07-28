Caen los bonos argentinos y el riesgo país vuelve a tocar los 450 puntos

Resumen para apurados
- Los activos argentinos cayeron en Wall Street y Buenos Aires por cautela inversora ante la Fed y una menor confianza en el Gobierno, llevando el riesgo país a 450 puntos.
- La baja del S&P Merval y bonos soberanos coincidió con un descenso del 6,5% en la confianza gubernamental y la visita de Kristalina Georgieva (FMI) al país.
- El alza del riesgo país encarece el financiamiento nacional, mientras los mercados aguardan la decisión de la Fed sobre tasas para definir el rumbo emergente.
Los activos argentinos iniciaron la jornada con fuertes pérdidas y el riesgo país volvió a subir hasta los 450 puntos básicos, su nivel más alto en siete semanas, en un contexto de cautela por parte de los inversores. La caída de los bonos soberanos, el retroceso de las acciones y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) marcaron el comportamiento del mercado.
De acuerdo con la medición de J.P. Morgan, el indicador avanzó ocho unidades durante la rueda y alcanzó los 450 puntos básicos, reflejando un mayor costo de financiamiento para la Argentina y una creciente prudencia entre los operadores.
Bonos en baja y mayor presión sobre el riesgo país
En Wall Street, los bonos soberanos en dólares operaron con pérdidas. Entre los títulos más afectados se ubicaron el Global 2046, con una caída del 0,4%; el Global 2030, que retrocedió 0,3%; y el Bonar 2041, también con una baja del 0,3%.
Los analistas atribuyen el movimiento a una combinación de factores locales e internacionales. Por un lado, el mercado continúa evaluando el impacto de la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina. Por otro, persisten la cautela por la situación geopolítica en Medio Oriente y la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
La confianza en el Gobierno volvió a caer
A este escenario financiero se sumó un dato que generó preocupación entre los inversores: el Índice de Confianza en el Gobierno registró una caída del 6,5% en julio y se ubicó en 1,94 puntos, un nivel 21% inferior al de un año atrás.
El indicador volvió así a los mínimos registrados durante la administración de Javier Milei en septiembre de 2025 y quedó en niveles similares a los observados durante la gestión de Mauricio Macri en julio de 2018.
La mayor baja se produjo entre los jóvenes de 18 a 29 años, segmento en el que la confianza retrocedió un 23% respecto de la medición anterior.
El FMI respaldó el programa económico
Durante su visita al país, Kristalina Georgieva reiteró el respaldo del FMI al programa económico argentino y sostuvo que el organismo no considera necesario un financiamiento adicional.
La funcionaria destacó la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y la mejora de las condiciones financieras, además de señalar que el Gobierno cuenta con una estrategia para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027 y fortalecer el nivel de reservas.
El S&P Merval y los ADRs también operan en rojo
El mal clima financiero también se reflejó en la Bolsa porteña. El S&P Merval caía cerca de un 2%, hasta los 3.243.001 puntos, impulsado por las bajas de las acciones bancarias y energéticas.
Entre las principales pérdidas se destacaban BBVA, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur, con retrocesos de entre el 2,8% y el 3%.
En Wall Street, los ADRs argentinos también mostraban un desempeño negativo. Los papeles de BBVA, Grupo Supervielle, Grupo Galicia y Banco Macro encabezaban las bajas, con caídas cercanas al 4%.
Qué factores siguen de cerca los mercados
En el plano internacional, Estados Unidos e Irán acordaron suspender los ataques militares durante el fin de semana, una decisión que redujo la tensión geopolítica y contribuyó a una fuerte baja del precio del petróleo, que retrocedió hasta la zona de U$S 82 por barril.
Al mismo tiempo, los inversores esperan la definición de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. El mercado estima una probabilidad cercana al 65% de que el organismo mantenga el rango actual de entre 3,50% y 3,75%, una decisión que podría influir en el comportamiento de los mercados emergentes, incluida la Argentina.