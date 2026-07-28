Caen los bonos argentinos y el riesgo país vuelve a tocar los 450 puntos

Los activos argentinos iniciaron la jornada con fuertes pérdidas y el riesgo país volvió a subir hasta los 450 puntos básicos, su nivel más alto en siete semanas, en un contexto de cautela por parte de los inversores. La caída de los bonos soberanos, el retroceso de las acciones y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) marcaron el comportamiento del mercado.