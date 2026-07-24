Franco Mastantuono brilló en su primer partido como titular en el Real Madrid y fue la figura para Mourinho

Su mejor intervención llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Tras una rápida proyección por el sector derecho, el argentino dejó atrás a su marcador y provocó un penal para el Real Madrid. Sin embargo, la jugada no terminó en gol, ya que Arda Güler se hizo cargo de la ejecución y el arquero Miguel Bañuz logró contener el remate.