Franco Mastantuono brilló en su primer partido como titular en el Real Madrid y fue la figura para Mourinho
El juvenil argentino tuvo un destacado estreno como titular en el primer amistoso del segundo ciclo de José Mourinho en el Real Madrid. Generó un penal y fue uno de los puntos más altos en la victoria sobre Alcorcón.
Resumen para apurados
- El juvenil Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid y fue figura en el triunfo 1-0 ante Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano por un amistoso de pretemporada.
- El volante argentino generó un penal tras desbordar por derecha en el primer partido del nuevo ciclo de José Mourinho, donde compartió equipo con juveniles y algunos titulares.
- El prometedor inicio de Mastantuono fortalece sus opciones para ganar espacio en el equipo de Mourinho y consolidarse en el plantel profesional durante la próxima temporada.
Franco Mastantuono comenzó a ilusionar a los hinchas del Real Madrid. El volante argentino fue titular y una de las grandes figuras en la victoria por 1 a 0 sobre Alcorcón, en el primer amistoso del segundo ciclo de José Mourinho como entrenador del conjunto español.
El encuentro se disputó en el estadio Alfredo Di Stéfano y tuvo un formato especial de dos tiempos de 25 minutos cada uno. Más allá de tratarse de un ensayo de pretemporada, todas las miradas estuvieron puestas en el debut del joven surgido de River, que respondió con una actuación convincente.
Mastantuono integró el once inicial y se desempeñó sobre la banda derecha del ataque. Desde el comienzo mostró personalidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro, convirtiéndose en el futbolista más destacado del equipo durante buena parte del encuentro.
Su mejor intervención llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Tras una rápida proyección por el sector derecho, el argentino dejó atrás a su marcador y provocó un penal para el Real Madrid. Sin embargo, la jugada no terminó en gol, ya que Arda Güler se hizo cargo de la ejecución y el arquero Miguel Bañuz logró contener el remate.
Pese a esa ocasión desperdiciada, el conjunto dirigido por Mourinho encontró el triunfo sobre el cierre del amistoso. El juvenil Daniel Yánez convirtió el único tanto de la tarde, también desde el punto penal, para sellar el 1 a 0 definitivo.
El primer equipo siguió de cerca al argentino
Para este primer compromiso de preparación, Mourinho apostó por una formación integrada por varios jóvenes talentos y algunos futbolistas con experiencia. El equipo inició con Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jorge Cestero y Arda Güler; Franco Mastantuono, Gonzalo García y Gabri Valero.
Mientras tanto, varias figuras del plantel profesional observaron el partido desde las tribunas del predio. Federico Valverde, Éder Militao y Rodrygo siguieron atentamente el desempeño de sus compañeros y, especialmente, la presentación de los juveniles que buscan ganarse un lugar en la consideración del entrenador portugués.
Mastantuono dio un primer paso prometedor en el Real Madrid. Su actuación dejó una imagen positiva en el estreno de Mourinho y alimentó las expectativas sobre el papel que podrá tener el argentino en una temporada en la que intentará consolidarse en uno de los clubes más importantes del mundo.