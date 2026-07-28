Terremoto devastador en Japón: un centro comercial colapsó y continúan buscando personas atrapadas
Un fuerte sismo sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. El derrumbe parcial de un centro comercial complicó las tareas de rescate, mientras las autoridades reportaron daños en viviendas, incendios y cortes masivos de electricidad.
Resumen para apurados
- Un terremoto de 7,1 sacudió este martes Kumamoto, Japón, dejando un muerto y decenas de atrapados por colapsos tras el movimiento sísmico.
- El colapso del shopping Aeon Mall complicó el rescate. Hubo incendios y cortes de luz en la región, que ya había sufrido un devastador terremoto en 2016.
- Las autoridades continúan la búsqueda de sobrevivientes y advierten sobre posibles réplicas, mientras se evalúan los daños en infraestructuras clave.
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y dejó un saldo provisorio de al menos un muerto, decenas de heridos y numerosas personas desaparecidas. El fuerte movimiento telúrico provocó el colapso parcial de un centro comercial, daños en viviendas e infraestructura, además de incendios y extensos cortes de energía.
El sismo se registró a las 16.27 (hora local), con un epicentro ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad. Tras el temblor, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que fue levantada poco después al descartarse riesgos para las zonas costeras.
Colapsó un shopping y continúan las tareas de rescate
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en el Aeon Mall de la localidad de Kashima, donde parte de la estructura se derrumbó. Equipos de bomberos y rescatistas trabajan contrarreloj para localizar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.
En las últimas horas, la cadena japonesa TBS informó que podría haber un "número considerable" de víctimas fatales dentro del centro comercial. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades, que mantienen el operativo de búsqueda.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que existen daños en carreteras, puentes y edificios públicos, además de múltiples apagones e incendios en distintos puntos de la prefectura. También instó a la población a extremar las precauciones por posibles fugas de gas, incendios domésticos y el riesgo de caída de vidrios o estructuras dañadas.
Daños en viviendas, incendios y miles de hogares sin luz
Según los organismos de emergencia, al menos 12 viviendas colapsaron por completo y otras personas permanecen atrapadas entre los escombros. Además, se registraron siete incendios tras el terremoto y miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico.
La televisión pública NHK mostró imágenes de edificios dañados, rutas agrietadas y viviendas derrumbadas, mientras las autoridades advirtieron que podrían producirse nuevas réplicas durante las próximas horas.
Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo
Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esa condición geográfica, el país cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica y sofisticados sistemas de alerta temprana para minimizar el impacto de estos fenómenos.
La prefectura de Kumamoto ya había sufrido un devastador terremoto en 2016, que dejó más de 50 muertos, cerca de 1.800 heridos y cuantiosos daños materiales. Diez años después, la región vuelve a enfrentar una emergencia de gran magnitud mientras continúan las tareas de rescate para localizar a las personas desaparecidas.