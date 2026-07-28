Terremoto devastador en Japón: un centro comercial colapsó y continúan buscando personas atrapadas

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y dejó un saldo provisorio de al menos un muerto, decenas de heridos y numerosas personas desaparecidas. El fuerte movimiento telúrico provocó el colapso parcial de un centro comercial, daños en viviendas e infraestructura, además de incendios y extensos cortes de energía.