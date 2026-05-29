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Estudiar en Japón con todo pago: cómo aplicar a las becas 2026 para argentinos

Más de 578 argentinos ya estudiaron en Japón gracias a este programa impulsado por el gobierno japonés.

EL PROGRAMA. La convocatoria incluye carreras universitarias, terciarias, posgrados y perfeccionamiento docente en instituciones japonesas. / EMBAJADA DE JAPÓN EN ARGENTINA
EL PROGRAMA. La convocatoria incluye carreras universitarias, terciarias, posgrados y perfeccionamiento docente en instituciones japonesas. / EMBAJADA DE JAPÓN EN ARGENTINA
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Japón abrió la convocatoria de becas 2026 para que estudiantes argentinos realicen carreras y posgrados en el país asiático con todos los gastos cubiertos.
  • Más de 578 argentinos ya accedieron a este programa que cubre pasajes, matrícula y manutención, ofreciendo opciones de grado, posgrado y tecnicaturas bajo rigurosa selección.
  • Esta iniciativa impulsa el desarrollo profesional y la inserción global de jóvenes argentinos, consolidando la cooperación educativa y el intercambio cultural entre ambas naciones.
Resumen generado con IA

Para muchos jóvenes, Japón aparece primero en series, animé, tecnología o videojuegos. Pero cada año también se convierte en destino académico para estudiantes argentinos que viajan a cursar carreras, maestrías o especializaciones con todos los gastos cubiertos.

El Gobierno del Japón abrió una nueva convocatoria de becas para 2026 destinada a argentinos interesados en estudiar en universidades e instituciones académicas japonesas. El programa incluye carreras universitarias, tecnicaturas, posgrados y perfeccionamiento docente, además de cobertura integral para vivir y estudiar en el país asiático.

Desde el inicio del programa, hace más de seis décadas, 578 argentinos ya fueron seleccionados para viajar a Japón. Actualmente, cerca de diez personas por año acceden a esta experiencia educativa y cultural.

Las becas son impulsadas por el Ministerio de Educación japonés y cubren pasaje aéreo ida y vuelta, matrícula universitaria, exámenes de ingreso, seguro médico y una asignación mensual para alojamiento, transporte, comida y gastos personales. Dependiendo de la universidad y el programa elegido, el beneficio puede representar hasta $15 millones anuales.

“Nos entusiasma ver cómo crece año tras año el interés de jóvenes y profesionales argentinos por conocer Japón desde adentro”, explicó Noemí Murakami, encargada de becas de la Embajada del Japón en Argentina.

Qué tipos de becas existen

La convocatoria está dividida en distintas categorías según el perfil académico de cada postulante.

La beca de posgrado, conocida como “Kenkyuryugaku”, permite realizar investigaciones, maestrías, doctorados o especializaciones durante uno o dos años. Está destinada a graduados universitarios de hasta 34 años.

También está la beca universitaria “Gakubu”, orientada a jóvenes de entre 17 y 24 años que quieran cursar una carrera de grado completa en Japón. Incluye un año intensivo de idioma japonés antes del inicio de las clases.

Otra opción es la beca técnica “Senshugakko”, que permite estudiar carreras terciarias vinculadas a tecnología, nutrición, moda, educación, bienestar o comercio.

En todos los casos, los postulantes deberán atravesar evaluaciones y entrevistas antes de ser seleccionados.

“Fue una experiencia que cambió mi vida”

Además del crecimiento académico, muchos ex becarios destacan el impacto personal y profesional que tuvo la experiencia.

Agustín Pinchevsky, que estudió traducción e interpretación en Tokio, recordó que vivir en Japón le permitió aprender el idioma, convivir con familias japonesas y hacer amigos de distintas partes del mundo.

Por su parte, Mariana Varela realizó una maestría en ciberinformática en la Universidad de Keio y aseguró que esa experiencia terminó definiendo su carrera profesional. Hoy lidera el área de Investigación de Experiencia de Usuario en Banco Santander.

Las personas interesadas en postularse pueden consultar requisitos y fechas en la página oficial de la Embajada del Japón en Argentina o escribir al correo centro-beca@bn.mofa.go.jp.

Para muchos estudiantes argentinos, la posibilidad de estudiar en Japón parece algo lejano. Sin embargo, cada nueva convocatoria demuestra que ese viaje puede empezar mucho antes de subir a un avión: con una postulación, una entrevista y ganas de animarse a vivir algo completamente distinto.

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