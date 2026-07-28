Porcelanato impecable: el truco definitivo para eliminar las marcas y recuperar el brillo

Productos prohibidos y mantenimiento diario

La conservación a largo plazo del porcelanato exige evitar elementos abrasivos como las esponjas metálicas o los cepillos de cerdas duras. El uso de lavandina pura o limpiadores con altas concentraciones de amoníaco daña el acabado de forma irreversible. Del mismo modo, las ceras comerciales suelen opacar el brillo natural al crear una película grasosa con el paso del tiempo. Es fundamental optar por productos formulados específicamente para este material o simplemente detergentes con pH neutro.