Seguridad

Tragedia en Timbó Nuevo: conducía a más de 100 km/h en una zona urbana y lo imputaron por una muerte

Los peritajes fueron determinantes contra el acusado, que circulaba a una velocidad mínima de 108 km/h en un tramo no permitido.

Tragedia en Timbó Nuevo: conducía a más de 100 km/h en una zona urbana y lo imputaron por una muerte
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán imputó a Jesús Galán por la muerte de Sergio Argota en febrero de 2022 en Timbó Nuevo, tras chocar su auto al conducir a más de 100 km/h.
  • Peritajes demostraron que conducía en zigzag a 108 km/h en una zona de 60 km/h. Galán cuenta además con una condena previa por robo agravado dictada en Buenos Aires.
  • La Justicia le impuso a Galán cinco meses de medidas de coerción leves y reglas de conducta, mientras la causa avanza hacia el juicio oral por homicidio culposo agravado.
Resumen generado con IA

La Justicia tucumana formalizó la acusación contra Jesús Antonio Galán, de 34 años, por el siniestro vial que le costó la vida a uno de sus acompañantes. El hecho, ocurrido en febrero de 2022 sobre la ruta provincial 305, sumó un capítulo clave: la Fiscalía determinó que el imputado circulaba a casi el doble de la velocidad permitida y realizando maniobras temerarias antes del impacto fatal.

Velocidad extrema y maniobras en zigzag

La teoría del caso, presentada por la Unidad Fiscal de Homicidios II que conduce Carlos Sale, reconstruyó los instantes previos al choque. Según la auxiliar de fiscal Luz Becerra, Galán conducía un Peugeot 208 por la ruta 305, a la altura del kilómetro 23, en la localidad de Timbó Nuevo. En el vehículo viajaban otras cuatro personas, entre ellas la víctima, Sergio Armando Argota, de 42 años..

Los peritajes accidentológicos fueron determinantes: el acusado circulaba a una velocidad mínima de 108 km/h, en un tramo urbano donde la máxima permitida es de 60 km/h. Además, testigos y evidencias indicaron que Galán realizaba maniobras de "zigzag" en plena calzada. Esta imprudencia provocó que perdiera el control del rodado, cruzara de carril y terminara impactando violentamente contra una alcantarilla de mampostería. Argota, quien viajaba en el asiento trasero, falleció en el acto producto de las graves lesiones.

"Homicidio culposo doblemente agravado"

Bajo este cuadro probatorio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a Galán por el delito de homicidio culposo agravado por dos factores: la conducción imprudente y antirreglamentaria, y el exceso de velocidad (superar en más de 30 km/h el límite establecido).

La fiscalía hizo hincapié en que el conductor no solo ignoró las normas de tránsito básicas, sino que puso en riesgo la vida de todos sus acompañantes en una zona poblada. El impacto fue de tal magnitud que el auto recorrió varias banquinas y cunetas antes de detenerse contra la estructura de cemento, dejando el lateral izquierdo del vehículo —donde se encontraba la víctima— completamente destruido.

Antecedentes penales y medidas restrictivas

La Fiscalía informó que Galán cuenta con una condena previa dictada en Quilmes, provincia de Buenos Aires, por un robo agravado con uso de arma de fuego cometido en 2017, hecho por el cual recibió una pena de tres años y siete meses de prisión.

Pese a estos antecedentes, la Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de cinco meses, que incluyen reglas de conducta obligatorias mientras avanza el proceso hacia el juicio oral. El juez interviniente hizo lugar al pedido del MPF en su totalidad, al disponer que el imputado permanezca vinculado al proceso bajo estrictas condiciones de comparendo ante la Justicia.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Lo más popular
Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente
1

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100
2

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas
3

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?
4

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
5

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
2

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
3

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
4

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
5

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Más Noticias
El crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni: a 15 años, el caso que cambió para siempre a Salta

El crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni: a 15 años, el caso que cambió para siempre a Salta

Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Explosión en el microcentro: Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos departamentos

Explosión en el microcentro: "Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos departamentos"

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Comentarios