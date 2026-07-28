Tragedia en Timbó Nuevo: conducía a más de 100 km/h en una zona urbana y lo imputaron por una muerte

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán imputó a Jesús Galán por la muerte de Sergio Argota en febrero de 2022 en Timbó Nuevo, tras chocar su auto al conducir a más de 100 km/h.
- Peritajes demostraron que conducía en zigzag a 108 km/h en una zona de 60 km/h. Galán cuenta además con una condena previa por robo agravado dictada en Buenos Aires.
- La Justicia le impuso a Galán cinco meses de medidas de coerción leves y reglas de conducta, mientras la causa avanza hacia el juicio oral por homicidio culposo agravado.
La Justicia tucumana formalizó la acusación contra Jesús Antonio Galán, de 34 años, por el siniestro vial que le costó la vida a uno de sus acompañantes. El hecho, ocurrido en febrero de 2022 sobre la ruta provincial 305, sumó un capítulo clave: la Fiscalía determinó que el imputado circulaba a casi el doble de la velocidad permitida y realizando maniobras temerarias antes del impacto fatal.
Velocidad extrema y maniobras en zigzag
La teoría del caso, presentada por la Unidad Fiscal de Homicidios II que conduce Carlos Sale, reconstruyó los instantes previos al choque. Según la auxiliar de fiscal Luz Becerra, Galán conducía un Peugeot 208 por la ruta 305, a la altura del kilómetro 23, en la localidad de Timbó Nuevo. En el vehículo viajaban otras cuatro personas, entre ellas la víctima, Sergio Armando Argota, de 42 años..
Los peritajes accidentológicos fueron determinantes: el acusado circulaba a una velocidad mínima de 108 km/h, en un tramo urbano donde la máxima permitida es de 60 km/h. Además, testigos y evidencias indicaron que Galán realizaba maniobras de "zigzag" en plena calzada. Esta imprudencia provocó que perdiera el control del rodado, cruzara de carril y terminara impactando violentamente contra una alcantarilla de mampostería. Argota, quien viajaba en el asiento trasero, falleció en el acto producto de las graves lesiones.
"Homicidio culposo doblemente agravado"
Bajo este cuadro probatorio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a Galán por el delito de homicidio culposo agravado por dos factores: la conducción imprudente y antirreglamentaria, y el exceso de velocidad (superar en más de 30 km/h el límite establecido).
La fiscalía hizo hincapié en que el conductor no solo ignoró las normas de tránsito básicas, sino que puso en riesgo la vida de todos sus acompañantes en una zona poblada. El impacto fue de tal magnitud que el auto recorrió varias banquinas y cunetas antes de detenerse contra la estructura de cemento, dejando el lateral izquierdo del vehículo —donde se encontraba la víctima— completamente destruido.
Antecedentes penales y medidas restrictivas
La Fiscalía informó que Galán cuenta con una condena previa dictada en Quilmes, provincia de Buenos Aires, por un robo agravado con uso de arma de fuego cometido en 2017, hecho por el cual recibió una pena de tres años y siete meses de prisión.
Pese a estos antecedentes, la Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de cinco meses, que incluyen reglas de conducta obligatorias mientras avanza el proceso hacia el juicio oral. El juez interviniente hizo lugar al pedido del MPF en su totalidad, al disponer que el imputado permanezca vinculado al proceso bajo estrictas condiciones de comparendo ante la Justicia.