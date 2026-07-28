Tragedia en Timbó Nuevo: conducía a más de 100 km/h en una zona urbana y lo imputaron por una muerte

Los peritajes accidentológicos fueron determinantes: el acusado circulaba a una velocidad mínima de 108 km/h, en un tramo urbano donde la máxima permitida es de 60 km/h. Además, testigos y evidencias indicaron que Galán realizaba maniobras de "zigzag" en plena calzada. Esta imprudencia provocó que perdiera el control del rodado, cruzara de carril y terminara impactando violentamente contra una alcantarilla de mampostería. Argota, quien viajaba en el asiento trasero, falleció en el acto producto de las graves lesiones.