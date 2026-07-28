Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno por sus críticas a un posteo sobre la Selección

Qué exige Rosario Central

La intimación se apoya en el derecho a réplica previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exige que Quirno rectifique sus dichos por el mismo medio en el que los difundió. En caso de no hacerlo dentro del plazo fijado, Rosario Central anunció que iniciará acciones judiciales para reclamar una indemnización, cuyo eventual monto -según informó- será destinado a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.