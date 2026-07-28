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Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno por sus críticas a un posteo sobre la Selección

El club le envió una carta documento al funcionario nacional y le dio 48 horas para retractarse por sus publicaciones en redes sociales. De lo contrario, anticipó que iniciará acciones judiciales.

CONFLICTO. Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno y le exigió una retractación pública por sus críticas a un posteo del club sobre la Selección argentina.
CONFLICTO. Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno y le exigió una retractación pública por sus críticas a un posteo del club sobre la Selección argentina.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno a retractarse en 48 horas por acusar al club de excluir a Messi y Scaloni en X, bajo amenaza de acciones legales.
  • Quirno calificó de 'desgracia' una imagen institucional con los titulares ante Jordania. Central aclaró que era la formación real y lo acusó de mentir con malicia.
  • De no haber rectificación, la institución iniciará una demanda por daños, cuyos fondos prometió destinar a las divisiones inferiores del fútbol rosarino.
Resumen generado con IA

Rosario Central intimó mediante una carta documento al canciller Pablo Quirno para que rectifique públicamente una serie de publicaciones realizadas en la red social X, en las que cuestionó al club por un posteo vinculado a la actuación de la Selección argentina en el Mundial 2026. La institución le otorgó un plazo de 48 horas y advirtió que, si no se retracta, avanzará con una demanda judicial.

La polémica se originó luego de que el funcionario criticara una imagen publicada por el club rosarino, en la que aparecía la formación titular del partido frente a Jordania, sin Lionel Messi ni Lionel Scaloni. Quirno sostuvo que ambos habían sido excluidos por su identificación con Newell's y calificó el hecho como una "desgracia institucional". Incluso, tras recibir aclaraciones de otros usuarios, insistió en que la publicación era "inexcusable".

En la carta documento, firmada por el presidente Gonzalo Belloso, Rosario Central calificó esas afirmaciones como "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas". Además, remarcó que la imagen mostraba simplemente a los once titulares de aquel encuentro y acusó al funcionario de haber "mentido a sabiendas" para perjudicar la imagen de la institución.

El club también cuestionó el tono de las publicaciones de Quirno y consideró que las expresiones utilizadas constituyen insultos y promueven un clima de odio hacia la entidad. En ese sentido, recordó que, por su cargo, el funcionario tiene una responsabilidad especial en el uso de la palabra pública y sostuvo que sus declaraciones agravaron el daño institucional.

Qué exige Rosario Central

La intimación se apoya en el derecho a réplica previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exige que Quirno rectifique sus dichos por el mismo medio en el que los difundió. En caso de no hacerlo dentro del plazo fijado, Rosario Central anunció que iniciará acciones judiciales para reclamar una indemnización, cuyo eventual monto -según informó- será destinado a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.

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