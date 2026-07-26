Falcioni valoró el punto y la firmeza defensiva de Atlético Tucumán: “Estos partidos antes se perdían”

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni valoró el empate 0-0 de Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia en el Monumental José Fierro por la solidez defensiva ante un rival directo.
- El Decano mantuvo la valla invicta por tercer juego consecutivo tras un receso con pocos amistosos, en un partido trabado que incluyó los debuts juveniles de Paunero y Pimienta.
- Falcioni buscará consolidar el circuito de juego, afianzar a los juveniles y sumar refuerzos para corregir la falta de eficacia ofensiva en los próximos compromisos.
Julio César Falcioni se retiró conforme del Monumental José Fierro. En el empate sin goles de Atlético Tucumán frente a Independiente Rivadavia el DT valoró el punto conseguido ante uno de los rivales más sólidos de la temporada.
“Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo, que fue el mejor de la temporada y que está disputando la Copa Libertadores. Es un rival muy difícil, que además de tener buenos jugadores cuenta con mucha altura”, analizó el técnico.
El principal motivo de satisfacción fue la firmeza defensiva. Atlético mantuvo nuevamente el arco en cero y prolongó una tendencia que ya había mostrado antes del parate, en los encuentros frente a River y Talleres.
“El partido contra River terminó con el arco en cero, frente a Talleres también y hoy volvimos a lograrlo. Encontramos una fisonomía de juego que nos hace sentir cómodos y que incomoda al rival”, sostuvo.
Falcioni reconoció, sin embargo, que al equipo le costó generar situaciones y profundizar sus ataques. La primera llegada clara fue un cabezazo de Leandro Díaz que exigió al arquero rival, pero después el “Decano” perdió claridad y se apuró con la pelota.
“Empezamos muy bien. La primera situación importante fue el cabezazo de Leandro que sacó el arquero, pero a partir de ahí nos apuramos demasiado. El partido había que jugarlo por afuera porque había mucha gente en el medio”, explicó.
El entrenador consideró que el trámite cortado y la cantidad de infracciones también dificultaron la circulación. A eso se sumó el estado del campo de juego, afectado por las lluvias de los últimos días.
“El césped estaba alto y eso hacía más lenta la pelota. Nos faltó la justeza para dar el pase correcto hacia adelante y permitir que algún jugador pudiera desnivelar”, indicó.
El técnico hizo hincapié en que el equipo atraviesa todavía una etapa de preparación. Atlético casi no tuvo amistosos durante el receso y enfrentó a un rival que llegó con mayor continuidad competitiva.
“Para ser nuestro primer partido oficial, y prácticamente nuestro primer partido de pretemporada, el equipo lo hizo correctamente. Con el correr de los encuentros trataremos de mejorar la circulación y de conseguir mayor profundidad”, señaló.
Otro de los aspectos positivos fue el debut de Ramiro Paunero y Facundo Pimienta. El defensor comenzó como titular ante la falta de habilitación de Ignacio Galván, aunque debió salir por una molestia física.
“Paunero hizo un muy buen partido. Le pedimos que estuviera tranquilo y controlado, y creo que cumplió. Hoy debutaron dos jugadores en la Primera y eso también es positivo para el club”, remarcó Falcioni.
El entrenador explicó que el cuerpo técnico continuará observando a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. “Estamos tratando de cubrir los lugares que necesitamos con jugadores jóvenes, dándoles respaldo, seguridad y tranquilidad para que puedan resolver dentro del campo”, agregó.
Respecto del mercado de pases, evitó confirmar nuevas incorporaciones. Admitió, de todos modos, que espera que cualquier futbolista que llegue pueda adaptarse rápidamente a la dinámica del plantel.
“El grupo está muy bien y trabajó de gran manera durante la pretemporada. Si llega algún jugador, esperamos que pueda acoplarse y amoldarse a lo que nosotros pretendemos”, afirmó.
También respondió a las críticas por la demora en las modificaciones. Falcioni explicó que prefirió sostener la estructura porque veía firme al equipo dentro del campo.
“Para los que están afuera, los cambios siempre son tardíos. Cuando uno ve que el equipo está firme, a veces no quiere tocarlo porque no sabe cómo va a entrar el jugador que está en el banco. Cuesta tomar una decisión para no cometer un error”, justificó.
El balance final fue moderadamente positivo. Atlético no pudo ganar ni desplegar un juego fluido, pero comenzó el torneo sumando ante un rival exigente y mantuvo la solidez defensiva.
“Me voy contento cuando ganamos, pero hoy me voy tranquilo porque el equipo pudo resolver un partido frente a un gran rival. Este tipo de encuentros antes se perdían. Desde la seguridad y la búsqueda de un mejor funcionamiento, seguramente iremos por más”, concluyó Falcioni.