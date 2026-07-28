Barracas Central separó del plantel al futbolista denunciado por violencia de género

La denuncia fue presentada por su exnovia en la Comisaría 5ª de Ezeiza. Según trascendió, el Juzgado de Paz interviniente dispuso una restricción perimetral y ordenó que la mujer pudiera retirar sus pertenencias de la vivienda que compartía con el futbolista. Además, la denunciante publicó en redes sociales un relato en el que describió presuntos episodios de violencia física y amenazas.