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Barracas Central separó del plantel al futbolista denunciado por violencia de género

El club tomó la decisión de manera preventiva luego de que la Justicia recibiera una denuncia contra Gonzalo Morales, autor del gol al "Millonario" en el Monumental.

MEDIDA. Barracas Central apartó preventivamente a Gonzalo Morales del plantel tras la denuncia por violencia de género presentada por su expareja.
MEDIDA. Barracas Central apartó preventivamente a Gonzalo Morales del plantel tras la denuncia por violencia de género presentada por su expareja.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Barracas Central separó este lunes de manera provisoria al futbolista Gonzalo Morales tras ser denunciado por su expareja por violencia de género en Ezeiza.
  • La denuncia judicial incluyó una medida perimetral tras conocerse relatos de agresiones. Ocurrió días después de que el delantero le marcara un gol decisivo a River.
  • El club mantendrá apartado al delantero hasta que avance la causa judicial, sentando un precedente sobre su política de rechazo a la violencia de género en el fútbol.
Resumen generado con IA

Barracas Central anunció este lunes la separación provisoria del delantero Gonzalo Morales, quien fue denunciado por violencia de género por su expareja. La medida fue comunicada oficialmente por la institución apenas horas después de que la presentación quedara formalizada ante la Justicia.

A través de un comunicado, el club explicó que el futbolista permanecerá apartado del plantel profesional "hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes". Además, ratificó su "absoluto rechazo a toda forma de violencia de género" y aseguró que colaborará con las autoridades durante la investigación.

La noticia tuvo un fuerte impacto porque Morales había sido el gran protagonista del triunfo de Barracas Central sobre River, al convertir el único gol del partido disputado el sábado en el estadio Monumental. El delantero, de 23 años y con pasado en Boca, se encuentra a préstamo en el club desde 2025.

La denuncia fue presentada por su exnovia en la Comisaría 5ª de Ezeiza. Según trascendió, el Juzgado de Paz interviniente dispuso una restricción perimetral y ordenó que la mujer pudiera retirar sus pertenencias de la vivienda que compartía con el futbolista. Además, la denunciante publicó en redes sociales un relato en el que describió presuntos episodios de violencia física y amenazas.

La postura de Barracas Central

En el comunicado difundido por la institución, Barracas Central señaló que seguirá de cerca la evolución de la causa y adoptará las medidas que correspondan conforme avancen las actuaciones judiciales. El club remarcó que actuará con responsabilidad, respetando el debido proceso y las decisiones que tome la Justicia.

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