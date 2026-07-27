Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

Resumen para apurados
- Gonzalo Morales, jugador de Barracas Central, fue denunciado por su expareja por violencia de género en la Comisaría 5° de Ezeiza tras sufrir agresiones físicas.
- La víctima difundió imágenes de lesiones y chats en redes sociales. El juez Néstor García dictó una restricción perimetral contra el atacante surgido de Boca.
- La causa judicial empaña el momento deportivo del futbolista de 23 años, quien venía de ser la figura al marcar el gol de la victoria ante River Plate.
Tras ser la figura del fin de semana al convertir el gol del triunfo frente a River Plate en el Monumental, Gonzalo Morales quedó formalmente envuelto en una causa judicial. Su expareja radicó una acusación por violencia de género luego de hacer públicos testimonios e imágenes sobre los presuntos abusos sufridos durante la convivencia.
La presentación formal se realizó en la Comisaría 5° de Ezeiza. Como medida cautelar preventiva, el Juzgado de Paz a cargo del juez Néstor García dispuso una restricción perimetral contra el atacante. Paralelamente, la víctima logró retirar sus pertenencias del domicilio que compartía con el deportista.
La situación tomó estado público mediante las redes sociales. A través de Instagram, la joven difundió fotografías de moretones en su rostro, brazos y piernas, además de chats con la madre del atacante y con el propio jugador. En su descargo, la denunciante expresó: “Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central”. En otra de las capturas compartidas, la joven le recrimina directamente al futbolista: “Me hiciste mil cosas malas”.
Quiés el Gonzalo Morales, el delantero de Barracas denunciado por violencia de género
Morales, atacante cordobés de 23 años surgido de las inferiores de Boca Juniors, debutó en la temporada 2022 ante Godoy Cruz. Luego anotó su primer gol como profesional en un partido de Copa Argentina ante Quilmes, para luego salir a préstamo.
En su paso por Unión de Santa Fe jugó 43 partidos entre 2023 y 2024 y convirtió nueves goles, antes de incorporarse a Barracas Central en 2025. Ahí registra 45 partidos y seis goles.
El posteo de la expareja de Morales que desencadenó la denuncia por violencia de género
Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central.
Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que “con plata se arregla todo”, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar.
Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona.
Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia.
Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad.
El descargo de Barracas Central ante la denuncia de género
El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.
La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.
COMUNICADO OFICIAL— Club AtlÃ©tico Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026
El Club AtlÃ©tico Barracas Central informa que estÃ¡ al tanto de los hechos de pÃºblico conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.
La instituciÃ³n manifiesta su mÃ¡s enÃ©rgico rechazo a toda forma de violencia de gÃ©nero y reafirma su compromiso conâ¦ pic.twitter.com/yvyg8F1JAo
Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario.
Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución.