Jornadas de Empleo 2026: cómo sumarse a un evento con YPF, Ford y Nestlé

Resumen para apurados
- Del 28 al 31 de julio, EmpleoTecnia realiza las 4° Jornadas de Empleo virtuales en Argentina para vincular a estudiantes con empresas líderes como YPF y Ford.
- El evento gratuito permite asistir a charlas especializadas, conocer procesos de selección corporativos y cargar currículums directamente en la plataforma web oficial.
- La iniciativa facilita la inserción laboral de jóvenes profesionales y permite a las empresas participantes integrar perfiles calificados en sus futuras búsquedas.
Conocer cómo seleccionan las empresas al personal, qué perfiles buscan y qué programas ofrecen para quienes recién comienzan su recorrido laboral puede marcar una diferencia al momento de postularse. Con esa propuesta comenzaron las "4° Jornadas de Empleo & Branding 2026", un evento gratuito y virtual dirigido a estudiantes, graduados y profesionales de todo el país.
El encuentro se desarrolla desde este martes 28 hasta el viernes 31 de julio. Durante esos cuatro días habrá charlas con representantes de compañías de distintos sectores, quienes presentarán su forma de trabajo, las áreas que integran sus equipos y las oportunidades disponibles para quienes buscan empleo, pasantías o programas.
Qué empresas participan
En esta edición están confirmadas YPF, Adidas, ArcelorMittal Acindar, Coca-Cola FEMSA, EmpleoTecnia, Ford, Holcim, Nestlé, Pan American Energy, Pluspetrol, Rizobacter y Techint.
Cada compañía contará con su propio espacio para explicar qué perfiles suele incorporar, cómo funcionan sus procesos de selección y qué alternativas ofrece para estudiantes o recién graduados.
Cómo elegir las charlas
Cada presentación tiene un horario específico, pero no es necesario asistir a todas. Después de completar la inscripción, los participantes pueden ingresar a la plataforma de las Jornadas y seleccionar las charlas que más les interesen.
De esta manera, cada persona puede organizar su recorrido según las empresas que quiera conocer, el sector en el que le gustaría trabajar o las oportunidades que mejor se relacionen con su formación.
Quienes no puedan conectarse en vivo a alguna actividad también tendrán acceso a las grabaciones para verlas más adelante.
Cómo compartir el CV
Uno de los puntos centrales del evento es la posibilidad de cargar el currículum directamente en la plataforma. El documento podrá formar parte de las bases de talento de las empresas participantes y ser tenido en cuenta en futuras búsquedas laborales.
Esto no garantiza una contratación, pero permite acercar el perfil profesional a compañías que suelen incorporar estudiantes, pasantes y jóvenes.
Antes de subirlo, conviene revisar que el CV esté actualizado y que incluya datos de contacto correctos, formación académica, cursos, habilidades y experiencias relevantes.
Cómo inscribirse
La participación es gratuita. Para anotarse hay que completar el formulario disponible en el sitio de EmpleoTecnia (empleotecnia.com/eventos). Una vez realizado el registro, cada participante podrá ingresar a la plataforma, cargar su CV y sumarse a las charlas elegidas.
Las Jornadas continuarán hasta el 31 de julio y pueden seguirse de manera virtual desde cualquier punto del país.