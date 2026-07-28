SociedadActualidad

Jornadas de Empleo 2026: cómo sumarse a un evento con YPF, Ford y Nestlé

El encuentro es gratuito y virtual, se realiza hasta el 31 de julio y ofrece charlas sobre pasantías, primeras experiencias laborales y programas para jóvenes profesionales.

CUATRO DÍAS DE ACTIVIDADES. El evento se realizará hasta el 31 de julio y la participación es gratuita.
CUATRO DÍAS DE ACTIVIDADES. El evento se realizará hasta el 31 de julio y la participación es gratuita. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Del 28 al 31 de julio, EmpleoTecnia realiza las 4° Jornadas de Empleo virtuales en Argentina para vincular a estudiantes con empresas líderes como YPF y Ford.
  • El evento gratuito permite asistir a charlas especializadas, conocer procesos de selección corporativos y cargar currículums directamente en la plataforma web oficial.
  • La iniciativa facilita la inserción laboral de jóvenes profesionales y permite a las empresas participantes integrar perfiles calificados en sus futuras búsquedas.
Resumen generado con IA

Conocer cómo seleccionan las empresas al personal, qué perfiles buscan y qué programas ofrecen para quienes recién comienzan su recorrido laboral puede marcar una diferencia al momento de postularse. Con esa propuesta comenzaron las "4° Jornadas de Empleo & Branding 2026", un evento gratuito y virtual dirigido a estudiantes, graduados y profesionales de todo el país.

El encuentro se desarrolla desde este martes 28 hasta el viernes 31 de julio. Durante esos cuatro días habrá charlas con representantes de compañías de distintos sectores, quienes presentarán su forma de trabajo, las áreas que integran sus equipos y las oportunidades disponibles para quienes buscan empleo, pasantías o programas.

Qué empresas participan

En esta edición están confirmadas YPF, Adidas, ArcelorMittal Acindar, Coca-Cola FEMSA, EmpleoTecnia, Ford, Holcim, Nestlé, Pan American Energy, Pluspetrol, Rizobacter y Techint.

OPORTUNIDADES. Las jornadas reúnen a estudiantes y graduados con empresas de distintos sectores. OPORTUNIDADES. Las jornadas reúnen a estudiantes y graduados con empresas de distintos sectores. / CAPTURA DE PANTALLA

Cada compañía contará con su propio espacio para explicar qué perfiles suele incorporar, cómo funcionan sus procesos de selección y qué alternativas ofrece para estudiantes o recién graduados.

Cómo elegir las charlas

Cada presentación tiene un horario específico, pero no es necesario asistir a todas. Después de completar la inscripción, los participantes pueden ingresar a la plataforma de las Jornadas y seleccionar las charlas que más les interesen.

De esta manera, cada persona puede organizar su recorrido según las empresas que quiera conocer, el sector en el que le gustaría trabajar o las oportunidades que mejor se relacionen con su formación.

Quienes no puedan conectarse en vivo a alguna actividad también tendrán acceso a las grabaciones para verlas más adelante.

Cómo compartir el CV

Uno de los puntos centrales del evento es la posibilidad de cargar el currículum directamente en la plataforma. El documento podrá formar parte de las bases de talento de las empresas participantes y ser tenido en cuenta en futuras búsquedas laborales.

Esto no garantiza una contratación, pero permite acercar el perfil profesional a compañías que suelen incorporar estudiantes, pasantes y jóvenes. 

Antes de subirlo, conviene revisar que el CV esté actualizado y que incluya datos de contacto correctos, formación académica, cursos, habilidades y experiencias relevantes.

Cómo inscribirse

La participación es gratuita. Para anotarse hay que completar el formulario disponible en el sitio de EmpleoTecnia (empleotecnia.com/eventos). Una vez realizado el registro, cada participante podrá ingresar a la plataforma, cargar su CV y sumarse a las charlas elegidas.

INSCRIPCIÓN. Después de completar el formulario, elegís las charlas que te interesen. INSCRIPCIÓN. Después de completar el formulario, elegís las charlas que te interesen. / CAPTURA DE PANTALLA

Las Jornadas continuarán hasta el 31 de julio y pueden seguirse de manera virtual desde cualquier punto del país.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Universidad Nacional de TucumánUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánFacultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de TucumánUniversidad Tecnológica NacionalArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Buscás trabajo? La plataforma gratuita con miles de ofertas presenciales y en remoto

¿Buscás trabajo? La plataforma gratuita con miles de ofertas presenciales y en remoto

Lo más popular
El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas
1

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?
2

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente
3

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100
4

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
5

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
4

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
5

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Más Noticias
Falso verano: después de las lluvias, la temperatura llegará a 31 °C en Tucumán esta semana

Falso verano: después de las lluvias, la temperatura llegará a 31 °C en Tucumán esta semana

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: El salario de los estatales debería ser más del doble

ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: "El salario de los estatales debería ser más del doble"

El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Comentarios