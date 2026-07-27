Un concurso premiará con hasta $2 millones artículos sobre ciudades y diseño: cómo participar

Resumen para apurados
- El FNA y la UBA lanzaron en Argentina un concurso con hasta $2 millones en premios para textos sobre ciudades y diseño. Cierra el 13 de agosto por los 80 años del IAA.
- Pueden participar mayores de 18 años con ensayos ya publicados desde 2025 de entre 15 y 35 mil caracteres. La postulación es 100% virtual desde la plataforma del FNA.
- La iniciativa busca fomentar el debate multidisciplinario sobre el desarrollo urbano en Argentina, impulsando investigaciones de profesionales y estudiantes del área.
Un concurso nacional de publicaciones sobre ciudades, arquitectura y diseño premiará artículos, críticas e investigaciones con hasta $2 millones de pesos. La convocatoria, impulsada por el Fondo Nacional de las Artes junto con el Instituto de Arte Americano de la UBA, está dirigida a estudiantes, docentes, profesionales e investigadores mayores de 18 años.
La propuesta busca reconocer trabajos que analicen las ciudades argentinas, sus transformaciones y las distintas maneras de habitar los espacios. No hace falta ser arquitecto para postularse: también se admiten producciones realizadas desde la historia, el ambiente, la cultura, la política, el arte y otras disciplinas relacionadas con la vida urbana.
El concurso se realiza en el marco del 80° aniversario del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” y podrán participar argentinos y extranjeros con residencia legal en el país, tanto de manera individual como en coautoría.
Qué trabajos se pueden presentar
La convocatoria incluye tres tipos de publicaciones: artículos, críticas e investigaciones. Los textos pueden abordar temas como patrimonio, sostenibilidad, transformaciones urbanas, arquitectura, diseño, espacio público y vida cotidiana.
También se aceptarán análisis sobre edificios, barrios, territorios e infraestructuras, además de experiencias que relacionen el arte, la arquitectura y la comunidad. El objetivo es reunir diferentes perspectivas sobre los cambios que atraviesan las ciudades y las formas en que las personas las recorren, utilizan y construyen.
Uno de los requisitos centrales es que los trabajos ya hayan sido publicados en un medio físico o digital desde el 1° de enero de 2025. Esto significa que no se recibirán textos inéditos escritos especialmente para el concurso.
Las publicaciones deberán estar redactadas en español, tener una extensión de entre 15.000 y 35.000 caracteres con espacios y presentarse en formato PDF.
Cuáles son los premios
El certamen entregará un primer premio de $2 millones y una mención de $1 millón. El jurado también podrá otorgar menciones honoríficas, aunque estas no tendrán una recompensa económica.
Al momento de evaluar las propuestas se tendrá en cuenta la calidad de la escritura, la solidez de la investigación, la originalidad del enfoque y el aporte que el texto realiza al conocimiento sobre las ciudades, la arquitectura y el diseño.
Cómo inscribirse
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el jueves 13 de agosto y todo el proceso se realiza de manera virtual por medio de la plataforma del Fondo Nacional de las Artes (https://app.fnartes.gob.ar/ingresar).
Para participar será necesario crear un usuario, completar el formulario de inscripción y cargar el trabajo junto con la documentación solicitada.
Antes de enviarlo, se recomienda revisar que el archivo pueda abrirse correctamente y que el enlace utilizado para acreditar su publicación sea público.