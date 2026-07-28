Literatura infantojuvenil: pequeños autores tucumanos llevan sus historias al papel

La funcionaria destacó el sostén humano detrás del proyecto: un grupo de docentes, directoras que se suman con entusiasmo y familias que acompañan cada presentación. En un contexto atravesado por la tecnología, defendió la importancia de sostener espacios artísticos para los chicos: “Es importante la tecnología, pero también necesitamos espacios para expresar las emociones a través de la escritura, la música y el arte”, afirmó. También subrayó la importancia de la educación emocional. “Cuando aprendamos a expresar nuestros sentimientos, ya sea a través de la escritura o de la música, va a haber menos bullying, porque podremos expresarnos de manera artística”.