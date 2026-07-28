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Literatura infantojuvenil: pequeños autores tucumanos llevan sus historias al papel

Con 121 alumnos, la publicación forma parte del proyecto federal “Trascender, el origen”.

EN EL ESCENARIO. Estudiantes de Nivel Primario recibieron distinciones por sus escritos.
EN EL ESCENARIO. Estudiantes de Nivel Primario recibieron distinciones por sus escritos.
Hace 2 Hs

Entre nervios, orgullo y emoción, 121 alumnos de 11 instituciones educativas de Alderetes, Los Gutiérrez, Tafí Viejo y Las Talitas presentaron sus producciones en el marco de “Trascender, el origen”, un proyecto federal de literatura infantojuvenil, artística e inclusiva impulsado por la docente María Eugenia Valoy García junto con la escritora Gladys Vega Herrera. La iniciativa promueve la creatividad, la lectura y la escritura desde las aulas, convirtiendo a los estudiantes en los verdaderos protagonistas de cada publicación.

La presentación oficial de los tomos VIII, X, XI y XII se realizó en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla, durante el 27° Julio Cultural universitario.

Los 13 libros cortos ideales para terminar en un fin de semana, según Penguin Random House

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Del acto participaron la ministra de Educación, Susana Montaldo, el director de Educación Primaria, Carlos Antonio Díaz, entre otras autoridades. La jornada tuvo además un destacado marco artístico con la presentación de la cátedra de piano del Conservatorio Provincial de Música. Bajo la dirección de la profesora Lucía Décima, diez estudiantes ofrecieron un repertorio musical que acompañó la celebración y realzó el encuentro dedicado a la literatura y la creatividad infantil.

La apuesta por el arte

La ministra de Educación destacó la continuidad del proyecto y su crecimiento sostenido: comenzó con apenas una o dos escuelas y hoy incorpora, año tras año, nuevas instituciones.

“Son talleres de escritura, los chicos se van formando para poder escribir”, relató la funcionaria a LA GACETA, además, remarcó el rol de los profesores de letras y de la editorial que los ha acompañado edición tras edición.

ACTIVOS. Alumnos del Conservatorio Provincial de Música. ACTIVOS. Alumnos del Conservatorio Provincial de Música.

La funcionaria destacó el sostén humano detrás del proyecto: un grupo de docentes, directoras que se suman con entusiasmo y familias que acompañan cada presentación. En un contexto atravesado por la tecnología, defendió la importancia de sostener espacios artísticos para los chicos: “Es importante la tecnología, pero también necesitamos espacios para expresar las emociones a través de la escritura, la música y el arte”, afirmó. También subrayó la importancia de la educación emocional. “Cuando aprendamos a expresar nuestros sentimientos, ya sea a través de la escritura o de la música, va a haber menos bullying, porque podremos expresarnos de manera artística”.

Los protagonistas

Entre risas y emoción, decenas de niños tucumanos participaron del proyecto y pudieron ver sus sueños reflejados en papel.

Aaron José Valentín Moreno, tiene 11 años y es alumno de la Escuela Próspero Mena. Su cuento, aunque atravesado por la imaginación, nace de una experiencia real: la adaptación a una nueva escuela y su pasión por el fútbol, uno de los hilos de la historia. “Yo tenía mucha vergüenza, no conocía a nadie. Me fui adaptando poco a poco y pude expresar mis sentimientos a través del cuento”, relató.

Libros: de “Mundito interior”a “La vida en-trama”

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Para él, formar parte del libro significó, sobre todo, un motivo de orgullo tanto para su escuela como para su familia. Aaron reconoció que le gusta escribir y no descartó dedicarse a eso en el futuro.

Ignacio Pasquintero, de 9 años y estudiante de la escuela Santa Cecilia, escribió una historia sobre un niño atrapado en una guerra de ogros y reflejó su pasión por la escritura. “Me genera mucha emoción, mucha empatía, me encanta escribir”, contó. El niño suele escribir en su casa, algunas veces durante las tareas o en cuentos propios. Ignacio quiere convertirse en profesor de matemáticas en el futuro, pudiendo desplegar su pasión por la enseñanza. Ver el libro terminado también fue un momento especial para él. Al subir al escenario y recibir el aplauso del público, admitió su nerviosismo, pero también una gran emoción.

Martina Fernández, de 10 años y alumna de la escuela Fortunata García de García, contó a LA GACETA que participar del proyecto fue una experiencia profundamente emotiva. Para Martina, ver su libro publicado representa una meta personal: “Se siente como un logro muy sentimental para mí. Todos saben que ahora escribí un libro. Mi mamá también se siente feliz, mi papá orgulloso”, dijo.

Padres y libros

Padres y libros

Para todas las voces

Además de reunir las voces de los estudiantes, “Trascender, el origen” sumó este año una dimensión inclusiva: los textos se transcriben en sistema braille y también se editan en formato de audiolibro para garantizar el acceso a chicos con discapacidad visual. Los ejemplares publicados, además de integrar las bibliotecas de cada escuela, formarán parte del patrimonio del Congreso de la Nación, entre otras instituciones, lo que permitirá que las producciones de los estudiantes trasciendan el ámbito provincial y lleguen a nuevos lectores en todo el país.

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