Vuelta a clases: más de 60 escuelas fueron reacondicionadas tras el receso invernal

Tucumán se prepara para volver a clases luego del receso invernal. Durante las vacaciones, el Gobierno realizó obras de remodelación integral en más de 60 escuelas de la Provincia en el marco de una planificación conjunta con los ministerios de Educación, Obras Públicas e Interior.
Ayer por la mañana, la encargada de Educación, Susana Montaldo, recorrió la escuela N° 252 Manuel Arroyo y Pinedo para supervisar tareas de reparación de puertas y ventanas, colocación de vidrios, renovación del sistema de iluminación, pintura general y mantenimiento edilicio integral, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el reinicio del ciclo lectivo.
La ministra destacó la necesidad de fortalecer el mantenimiento de los edificios por parte de toda la comunidad educativa. “Venimos conversando con supervisores y directores de diversas instituciones de la provincia para que en cada escuela haya un proyecto de cuidado para que los alumnos sepan y cuiden la escuela, no escriban las paredes, no escriban los baños y cuiden todas las instalaciones, ya que la escuela va a cumplir un rol fundamental para que Tucumán pueda ser una provincia más limpia. Por eso es importante aprender a cuidar los espacios públicos y la escuela es el segundo hogar donde tenemos que aprender esto: el cuidado de las personas y del edificio”, resaltó.
Estuvieron presentes el subdirector de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón, y la directora de Educación Primaria, Silvia López. El primero habló en detalle sobre las inversiones efectuadas en los establecimientos educativos. “Hubo proyectos integrales de reparaciones sobre escuelas, en los cuales la Provincia ha invertido $411 millones. También estamos llegando a la finalización de tres obras grandes financiadas por la Nación, por un valor de $3.500 millones, y tenemos en ejecución cuatro obras más por un monto de $2.500 millones”, resaltó.
Además, el funcionario mencionó el estado de las intervenciones en dos establecimientos. En la escuela Normal, por un lado, se avanzó en un 70% en el reemplazo completo de las chapas, cuyo espacio corresponde a 540 metros cuadrados. También se concluyó la iluminación de pasillos, frentes y aulas; la reparación y recuperación de carpinterías y pisos, y la pintura en pasillos, patio y frente de la escuela. En tanto, en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA), se completó la ampliación de un aula y hay otra próxima a finalizar, y se finalizaron las tareas de iluminación del establecimiento, las reparaciones de baños y un proyecto de refacción por $130 millones para la conexión de los dos edificios que posee.
Gabinetes psicopedagógicos
En tanto, la ministra informó los avances en materia psicopedagógica. “Este año se nombraron 50 psicólogos más No es posible tener un gabinete por escuela; tenemos los gabinetes distribuidos en cinco circuitos en toda la Provincia y tratamos de dar la cobertura necesaria. Incluso el gabinete se conecta con los servicios que hay en la zona de los CAPs o de los hospitales que tienen psicólogos cuando son tratamientos que ameritan mayor complejidad”, señaló.
Según resaltaron en la Provincia, se les dio prioridad a las escuelas del interior que se encontraban en situación de vulnerabilidad y cuyo funcionamiento dependía de las mejoras en infraestructura.