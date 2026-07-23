Vuelta a clases: más de 60 escuelas fueron reacondicionadas tras el receso invernal

Además, el funcionario mencionó el estado de las intervenciones en dos establecimientos. En la escuela Normal, por un lado, se avanzó en un 70% en el reemplazo completo de las chapas, cuyo espacio corresponde a 540 metros cuadrados. También se concluyó la iluminación de pasillos, frentes y aulas; la reparación y recuperación de carpinterías y pisos, y la pintura en pasillos, patio y frente de la escuela. En tanto, en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA), se completó la ampliación de un aula y hay otra próxima a finalizar, y se finalizaron las tareas de iluminación del establecimiento, las reparaciones de baños y un proyecto de refacción por $130 millones para la conexión de los dos edificios que posee.