Día Mundial del Sida: el 13% de los argentinos con VIH desconoce que está infectado

En Argentina, las estimaciones oficiales del Ministerio de Salud indican que alrededor de 140.000 personas viven con VIH, pero un dato inquieta a los especialistas: el 13% desconoce su diagnóstico y casi la mitad llega a la consulta en etapas avanzadas de la infección. En un país donde la transmisión sexual sin protección continúa siendo la vía de contagio más frecuente, los expertos advierten que reforzar los testeos y las campañas de prevención es clave para evitar diagnósticos tardíos y frenar nuevas infecciones.
Este 1° de diciembre, en el marco del Día Mundial del Sida, organizaciones nacionales e internacionales renovaron su llamado a fortalecer las estrategias de detección. Solo en 2024, América Latina y el Caribe registraron cerca de 2,8 millones de personas viviendo con VIH, una cifra que revela la magnitud del desafío regional.
Bajo el lema global “Cero muertes por SIDA en 2030”, la campaña de este año pone el foco en la enfermedad avanzada por VIH y en la necesidad de ampliar el acceso al diagnóstico temprano. En ese sentido, Fundación Huésped relanzó la iniciativa “Una vez en la vida, hacete el test de VIH”, un mensaje que busca interpelar a toda la población, no solo a quienes consideran que pueden haber estado expuestos.
El director ejecutivo de la entidad, Leandro Cahn, recordó que nadie está exento de riesgos: “Este año nuestra campaña tiene una pregunta que es clave: ¿quién puede afirmar que siempre se cuidó? Por eso decimos: si alguna vez en la vida tuviste dudas, hacete el test de VIH”. Según explicó, el virus puede permanecer en el organismo durante años sin manifestar síntomas, lo que hace que muchas personas desconozcan su situación hasta que la infección ya avanzó considerablemente.
Acceder al diagnóstico, enfatizan los especialistas, es una oportunidad para iniciar tratamientos que permiten llevar una vida plena. En Argentina, los testeos de VIH son voluntarios, gratuitos, rápidos y no requieren orden médica. Las organizaciones recomiendan que cualquier persona, independientemente de su edad, identidad u orientación sexual, se realice el examen al menos una vez en la vida.
Además de la prueba de VIH, los profesionales de la salud sugieren controles periódicos de otras infecciones de transmisión sexual, especialmente ante prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo o el uso compartido de jeringas. Para reducir la transmisión, insisten en garantizar la disponibilidad de preservativos, información confiable y acceso a tratamientos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el VIH afecta directamente al sistema inmunitario, destruye progresivamente los linfocitos CD4 y deja al organismo vulnerable a infecciones y ciertos tipos de cáncer. La distinción entre VIH y Sida continúa siendo central en la comunicación sanitaria: el virus es la infección inicial, mientras que el sida es la etapa avanzada y ocurre cuando no se accede a tratamiento. Detectar la infección a tiempo evita que la enfermedad progrese.
Desde Aids Healthcare Foundation (AHF) advirtieron que los primeros síntomas pueden confundirse con un cuadro gripal: fiebre, cansancio, dolor de garganta o inflamación de ganglios. En algunos casos aparecen erupciones cutáneas. Sin embargo, estos signos suelen ser leves y pasar desapercibidos, lo que refuerza la necesidad de apostar a los testeos regulares.
Aun así, Fundación Huésped advirtió que este año no hubo presupuesto nacional destinado a campañas de prevención del VIH. La entidad alertó que el proyecto de Presupuesto 2026 representa “un retroceso” y podría derivar en más infecciones, diagnósticos tardíos, inequidad sanitaria y mayores costos para el sistema de salud. “El derecho a la salud no puede ser una variable de ajuste. La inversión en prevención y diagnóstico es una estrategia eficiente: cada peso no invertido hoy se multiplica como gasto futuro”, sostuvo Cahn.
En paralelo, Fundación Huésped participó de la quinta edición de la Semana Internacional de la Prueba del VIH, impulsada por la red internacional Coalición PLUS. Desde el 20 de noviembre, organizaciones de distintos puntos del país llevaron adelante operativos de testeos gratuitos, acciones informativas y derivaciones al sistema de salud para quienes obtuvieron resultados positivos.
Para quienes no pueden acercarse a los operativos presenciales, la organización puso a disposición su plataforma “DÓNDE”, que permite geolocalizar centros de salud, servicios de testeo de vih, vacunatorios y espacios especializados en infectología.