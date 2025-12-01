Día Mundial del Sida: el 13% de los argentinos con VIH desconoce que está infectado

En Argentina, las estimaciones oficiales del Ministerio de Salud indican que alrededor de 140.000 personas viven con VIH, pero un dato inquieta a los especialistas: el 13% desconoce su diagnóstico y casi la mitad llega a la consulta en etapas avanzadas de la infección. En un país donde la transmisión sexual sin protección continúa siendo la vía de contagio más frecuente, los expertos advierten que reforzar los testeos y las campañas de prevención es clave para evitar diagnósticos tardíos y frenar nuevas infecciones.