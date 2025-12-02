“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

En declaraciones a LG Play Copelovic, analizó que la razón detrás del menor uso de preservativos en Argentina combinan factores sociales, culturales y educativos. Así, mencionó la falta de campañas de prevención, la falta de cumplimiento de la Educación Sexual Integral y un posible fin del estigma que cra un nuevo riesgo. Es que a pesar de que Copelovic destacó como positivo que el VIH y el sida hayan dejado de ser temas estigmatizados, señaló una consecuencia inesperada. “Algunos jóvenes sienten que todo es resoluble. Y no es así. El VIH no es la única ITS, y métodos como la PrEP previenen el VIH, pero no protegen de todas las infecciones. El preservativo sigue siendo el único método de doble barrera”, remarcó.