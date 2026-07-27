“Es una locura”: la confesión de Alexander Díaz tras su golazo a Boca en el triunfo de Riestra

Resumen para apurados
- Alexander Díaz convirtió un golazo en el triunfo 3-0 de Deportivo Riestra ante Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Torneo Clausura.
- Díaz corrió 60 metros solo y definió de vaselina tras seguir el consejo del DT Guillermo Duró sobre la posición adelantada del arquero xeneize Álvaro Montero.
- Tras la histórica derrota, Boca buscará recuperarse ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, mientras Riestra intentará mantener su racha ante Defensa y Justicia.
Deportivo Riestra firmó un inicio de torneo Clausura memorable al vencer por 3 a 0 a Boca Juniors en el Estadio Guillermo Laza. La gran joya de la tarde llegó antes del descanso, cuando Alexander Díaz encabezó un contraataque en solitario, recorrió más de medio campo sin oposición y resolvió con una vaselina magistral sobre el arquero colombiano Álvaro Montero para liquidar la historia.
Horas después del encuentro, el atacante de 26 años dialogó con la prensa y repasó la jugada que paralizó a la fecha. “Es una locura, como dicen todos. Empecé a correr solo, miraba para los costados y no tenía a nadie, así que no me quedaba otra que ir para adelante”, confesó el delantero nacido en 9 de Julio, quien venía de tres meses sin competencia oficial.
Además, Díaz reveló la indicación previa del entrenador del conjunto de Bajo Flores que terminó de encaminar la jugada: "El DT (Guillermo Duró) en la semana me dijo que el arquero de ellos iba a salir mucho, que solía estar adelantado, y me salió de la nada. No lo pensé, lo hice nomás. No sé si voy a volver a hacer un gol así”.
La pasividad defensiva en la corrida de Díaz provocó la furia en el banco "xeneize" de Rodolfo Arruabarrena, cuyos dirigidos venían de recibir los dos primeros goles de cabeza por parte de Braian Sánchez y Antony Alonso. Tras el golpe, Boca deberá dar vuelta la página rápidamente para visitar este jueves a O’Higgins en Chile por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana (serie que lidera 1-0), mientras que el equipo de Duró buscará estirar su buen arranque el miércoles 29 frente a Defensa y Justicia.