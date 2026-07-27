“Es una locura”: la confesión de Alexander Díaz tras su golazo a Boca en el triunfo de Riestra

La pasividad defensiva en la corrida de Díaz provocó la furia en el banco "xeneize" de Rodolfo Arruabarrena, cuyos dirigidos venían de recibir los dos primeros goles de cabeza por parte de Braian Sánchez y Antony Alonso. Tras el golpe, Boca deberá dar vuelta la página rápidamente para visitar este jueves a O’Higgins en Chile por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana (serie que lidera 1-0), mientras que el equipo de Duró buscará estirar su buen arranque el miércoles 29 frente a Defensa y Justicia.