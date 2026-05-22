“Te viene a mejorar la raza”: la frase de Paula Chaves que desató una fuerte polémica en las redes
La conductora Paula Chaves quedó envuelta en una fuerte polémica tras realizar un comentario en un programa de Olga que fue señalado como racista en redes sociales. El video se viralizó rápidamente y generó una ola de críticas.
Resumen para apurados
- Paula Chaves desató repudio en redes tras decir "te viene a mejorar la raza" en el streaming Olga esta semana, un dicho considerado racista por los usuarios.
- La frase surgió cuando describían a la novia de Nacho Elizalde. El clip se viralizó en redes, cosechó repudio y activistas explicaron el trasfondo histórico de la expresión.
- El episodio reabre el debate en Argentina sobre la persistencia y naturalización de discursos racistas y expresiones discriminatorias en los medios y la vida cotidiana.
La conductora Paula Chaves quedó envuelta en una fuerte controversia luego de realizar un comentario considerado racista durante una emisión de Tapados de laburo, el ciclo que se transmite por Olga. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de críticas contra la modelo y presentadora.
La secuencia comenzó en medio de una conversación distendida entre los integrantes del programa. Mientras Nacho Elizalde describía físicamente a su novia frente a Ángela Leiva, Paula Chaves lanzó una frase que despertó rechazo inmediato: “Te viene a mejorar la raza”.
El fragmento fue difundido por la cuenta de LAM y rápidamente se convirtió en tendencia en distintas plataformas digitales.
El comentario de Paula Chaves que desató el repudio en redes
Tras la viralización del video, numerosos usuarios cuestionaron la frase de la conductora y señalaron que reproducía conceptos vinculados a discursos racistas históricos. En particular, las críticas apuntaron a la idea de asociar determinados rasgos físicos —como el cabello rubio o la piel blanca— con una supuesta “mejora”.
El episodio volvió a abrir el debate sobre la persistencia de expresiones discriminatorias naturalizadas en ámbitos cotidianos y mediáticos. Hasta el momento, Paula Chaves no se expresó públicamente sobre la polémica que se generó tras sus dichos en el programa de streaming.
El impacto en redes se hizo sentir y algunas personas salieron a marcarle la cancha. Entre ellas estuvo la influencer “Soymarrona”, quien a través de TikTok cuestionó el mensaje que estaba dando Chaves con su comentario.
“Suena una boludez, pero estas frases no salieron de la nada. Nuestra propia constitución de 1853 explícitamente en el artículo 25 hablaba de fomentar la inmigración europea. Argentina debía volverse más civilizada, más moderna y para muchos eso significaba volverse más blanca”, dijo y agregó: “Llegaban millones de inmigrantes europeos y se fue invisibilizando a los originarios, a los afroargentinos y a la población mestiza. Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado, con el progreso y a lo morocho con algo que había que dejar atrás”.