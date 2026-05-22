“Te viene a mejorar la raza”: la frase de Paula Chaves que desató una fuerte polémica en las redes

“Suena una boludez, pero estas frases no salieron de la nada. Nuestra propia constitución de 1853 explícitamente en el artículo 25 hablaba de fomentar la inmigración europea. Argentina debía volverse más civilizada, más moderna y para muchos eso significaba volverse más blanca”, dijo y agregó: “Llegaban millones de inmigrantes europeos y se fue invisibilizando a los originarios, a los afroargentinos y a la población mestiza. Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado, con el progreso y a lo morocho con algo que había que dejar atrás”.