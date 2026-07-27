Los cuatro semifinalistas ya hicieron sus méritos: así fue el camino de Lawn Tennis, Natación, Paraná Rowing y Sociedad Sportiva en el TDI B

También llega con un rendimiento muy sólido Tucumán Lawn Tennis, que ganó todos sus compromisos. El equipo de Facundo Rodríguez Prados comenzó con un triunfo por 18-10 frente a Universitario de San Juan, luego derrotó 44-29 a Mar del Plata Club en una de las actuaciones ofensivas más contundentes de la competencia y posteriormente venció 37-33 a IPR Sporting en un duelo mucho más parejo. En los cuartos de final debió exigirse al máximo para derrotar 27-24 a Huirapuca, resultado que confirmó su capacidad para resolver encuentros cerrados.