Los cuatro semifinalistas ya hicieron sus méritos: así fue el camino de Lawn Tennis, Natación, Paraná Rowing y Sociedad Sportiva en el TDI B
El Torneo del Interior B entró en su etapa decisiva y ya quedaron definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la final. Tucumán Lawn Tennis, Natación y Gimnasia, Paraná Rowing y Sociedad Sportiva llegan invictos en la fase eliminatoria, aunque con recorridos diferentes.
Resumen para apurados
- Lawn Tennis, Natación, Paraná Rowing y Sociedad Sportiva avanzaron a semifinales del Torneo del Interior B de rugby tras ganar sus cruces de cuartos.
- Sociedad Sportiva y Lawn Tennis llegan invictos, mientras que Natación y Gimnasia y Paraná Rowing superaron tropezones para meterse en la definición.
- Los cruces Lawn Tennis-Rowing y Natación-Sociedad Sportiva definirán el 1 de agosto a los finalistas que lucharán por el título de campeón del torneo.
El Torneo del Interior B ya conoce a sus cuatro mejores equipos. Lawn Tennis, Natación y Gimnasia, Paraná Rowing Club y Sociedad Sportiva superaron la fase inicial y los cuartos de final para meterse entre los candidatos al título. Ahora, el próximo 1 de agosto, buscarán dar un paso más: los tucumanos Lawn Tennis recibirán a Paraná Rowing, mientras que Natación y Gimnasia será local frente a Sociedad Sportiva.
Los cuatro llegan con argumentos sólidos, aunque construyeron su clasificación de maneras distintas.
El que mostró mayor regularidad fue Sociedad Sportiva. El equipo bahiense cerró una campaña perfecta con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Debutó derrotando 27-24 a Liceo, luego superó 23-17 a Huirapuca, venció con autoridad 32-16 a Los Tordos y, en los cuartos de final, eliminó a IPR Sporting tras imponerse por 19-10. Su fortaleza defensiva quedó reflejada especialmente en los cruces decisivos.
También llega con un rendimiento muy sólido Tucumán Lawn Tennis, que ganó todos sus compromisos. El equipo de Facundo Rodríguez Prados comenzó con un triunfo por 18-10 frente a Universitario de San Juan, luego derrotó 44-29 a Mar del Plata Club en una de las actuaciones ofensivas más contundentes de la competencia y posteriormente venció 37-33 a IPR Sporting en un duelo mucho más parejo. En los cuartos de final debió exigirse al máximo para derrotar 27-24 a Huirapuca, resultado que confirmó su capacidad para resolver encuentros cerrados.
Por su parte, Natación y Gimnasia llega como otro de los grandes candidatos. El conjunto campeón del rugby tucumano fue el único de los semifinalistas que no pudo ganar en su debut, al igualar 28-28 frente a Cardenales. Sin embargo, rápidamente recuperó terreno con una contundente victoria por 49-17 sobre Paraná Rowing, y luego superó 36-33 a CRAI en otro partido de alta intensidad. En cuartos de final eliminó a Universitario por 33-25 para confirmar su lugar entre los cuatro mejores.
El camino más irregular fue el de Paraná Rowing Club, aunque supo sobreponerse a un duro golpe. Tras vencer 21-17 a CRAI en el estreno, sufrió una contundente derrota justamente frente a Natación y Gimnasia por 49-17. Lejos de caerse, reaccionó con una goleada por 52-14 sobre Cardenales y terminó sellando su clasificación en un vibrante encuentro de cuartos de final, donde derrotó 37-34 a Palermo Bajo.
Con estos antecedentes, las semifinales prometen dos partidos de alto nivel. Lawn Tennis buscará extender su invicto frente a un Paraná Rowing que llega en levantada y con sed de revancha, mientras que Natación intentará ratificar su gran presente ante una Sociedad Sportiva que aún no conoce la derrota y que ha demostrado ser uno de los equipos más equilibrados del certamen.
El Torneo del Interior B entra en su recta final y, después de un camino exigente, solo cuatro equipos siguen en carrera. El próximo fin de semana, dos de ellos darán el último paso hacia la gran final.