Aniversario de la Eeaoc: "El desafío es seguir fortaleciendo esta institución", afirmó Sánchez Loria

Presencia oficial

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, entre otros funcionarios y referentes del sector privado, participaron este lunes en el acto de la Eeaoc. En la celebración se destacó el compromiso de la Estación Experimental con el crecimiento productivo de la provincia a través de la investigación, la prestación de servicios y la transferencia tecnológica, pilares que han contribuido al fortalecimiento de las principales cadenas agroindustriales desde su creación.