Aniversario de la Eeaoc: "El desafío es seguir fortaleciendo esta institución", afirmó Sánchez Loria
En el acto por los 117 años de la Estación Experimental, el presidente del Directorio destacó el proceso de profesionalización y digitalización para mejorar la calidad de los servicios al sector agroindustrial.
Resumen para apurados
- Roberto Sánchez Loria encabezó el 117° aniversario de la Eeaoc en Las Talitas, Tucumán, reafirmando su rol estratégico en el desarrollo agroindustrial provincial.
- Tras una consultoría institucional, el organismo impulsó la digitalización de procesos, redefinió la estructura de RR.HH. y cerró convenios con escuelas agrotécnicas.
- Con estas reformas, la institución busca elevar la eficiencia de sus servicios, generar nuevos ingresos e impulsar la innovación sustentable en el sector productivo regional.
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) celebró este lunes el 117° aniversario de su fundación en su sede de Las Talitas. Con un acto institucional, las autoridades ratificaron el papel estratégico que cumple la entidad como organismo de apoyo al desarrollo agroindustrial de Tucumán.
En ese marco, el presidente del Directorio, Roberto Sánchez Loria, puso el acento en el fortalecimiento interno de la institución, la profesionalización de sus procesos y la necesidad de consolidar los servicios que presta a los distintos sectores productivos.
Durante su discurso, Sánchez Loria sostuvo que la principal fortaleza de la institución continúa siendo la articulación entre la producción primaria y la industria, mediante la generación de herramientas concretas para el campo y las fábricas.
No obstante, más allá del repaso de los avances técnicos alcanzados en las distintas áreas de investigación, el titular del Directorio dedicó un tramo de su intervención a las transformaciones internas impulsadas durante el último año para fortalecer el funcionamiento de la Eeaoc.
En ese sentido, explicó que concluyó una consultoría iniciada en 2025 destinada a evaluar el desempeño de las áreas administrativas y técnicas de la institución. A partir de ese diagnóstico comenzaron a implementarse medidas para corregir debilidades detectadas y optimizar los procesos de gestión.
Asimismo, señaló que en el área de Recursos Humanos se redefinieron la misión, la visión y los valores institucionales, con el propósito de unificar criterios de trabajo y fortalecer la identidad organizacional. También destacó las acciones de comunicación interna y bienestar laboral orientadas a consolidar el sentido de pertenencia entre los equipos.
Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en la actualización administrativa. Sánchez Loria indicó que la institución inició un proceso de profesionalización y digitalización de sus procedimientos para mejorar la eficiencia de la gestión y elevar la calidad de los servicios que brinda al sector productivo.
"Estas acciones buscan fortalecer tanto la atención interna como los servicios brindados al sector productivo con el objetivo de incrementar la eficiencia, mejorar la calidad de respuesta y generar nuevas oportunidades de ingreso para la institución", afirmó.
El presidente del Directorio también destacó la vinculación de la Estación Experimental con el sistema educativo, mediante convenios firmados con el Ministerio de Educación y con escuelas agrotécnicas de Tucumán para que estudiantes realicen prácticas profesionales en la institución.
En el tramo final de su mensaje, Sánchez Loria remarcó que, a 117 años de su creación, la Eeaoc mantiene "intacta su vocación de servicio al desarrollo agroindustrial de Tucumán y la región" y sostuvo que el desafío es seguir fortaleciendo la institución "honrando su historia y proyectándola hacia el futuro con innovación, compromiso y responsabilidad".
Durante el acto también se realizó un balance de los principales trabajos desarrollados por las distintas áreas técnicas de la entidad en cultivos industriales, cítricos, granos, bioenergía, laboratorios y servicios analíticos, además de las actividades de transferencia tecnológica y capacitación realizadas junto al sector productivo durante el último año.
Presencia oficial
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, entre otros funcionarios y referentes del sector privado, participaron este lunes en el acto de la Eeaoc. En la celebración se destacó el compromiso de la Estación Experimental con el crecimiento productivo de la provincia a través de la investigación, la prestación de servicios y la transferencia tecnológica, pilares que han contribuido al fortalecimiento de las principales cadenas agroindustriales desde su creación.
En este marco, se resaltó además el trabajo que la institución desarrolla para promover la innovación, la sustentabilidad y la incorporación de nuevas herramientas científicas y tecnológicas al servicio de la producción, reafirmando su compromiso con el desarrollo agroindustrial de Tucumán.