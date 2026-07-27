Estafas millonarias con vehículos: el dueño de "Digital Cars" seguirá detenido por un fraude de $180 millones

Tres meses más de prisión por riesgo de fuga

Ante la gravedad de los cargos y la pluralidad de víctimas, la Fiscalía solicitó -y el juez concedió- la ampliación de la prisión preventiva por el término de tres meses adicionales. El investigador fiscal precisó que, debido a la escala de la estafa y el monto involucrado, la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de que el acusado intente eludir la acción de la justicia si recupera la libertad.