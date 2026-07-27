Estafas millonarias con vehículos: el dueño de "Digital Cars" seguirá detenido por un fraude de $180 millones

Resumen para apurados
- En Tucumán, la Justicia prorrogó la prisión preventiva del dueño de la concesionaria Digital Cars por estafar a 15 ahorristas por $180 millones en la venta de vehículos.
- El imputado captaba clientes mediante redes sociales, recibía vehículos en consignación y luego entregaba cheques sin fondo o postergaba indefinidamente los pagos prometidos.
- El MPF mantendrá al acusado en prisión para evitar su fuga mientras recopila pruebas para el juicio oral, un proceso que podría sumar nuevas denuncias y perjudicados.
La investigación por una serie de estafas vinculadas a la comercialización de vehículos sumó un nuevo capítulo en los tribunales penales de la capital. El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró prorrogar la prisión preventiva y ampliar la acusación contra el titular de una concesionaria ubicada en la zona norte de la ciudad, quien está acusado de haber orquestado una maniobra defraudatoria que ya supera los $180.000.000 en perjuicio de al menos 15 ahorristas.
La sede de Lucas Córdoba al 1.000
De acuerdo a la teoría del caso que lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila, el imputado utilizaba el nombre de fantasía "Digital Cars" para atraer a sus clientes. El local, situado en Lucas Córdoba al 1.000, funcionaba como la fachada perfecta para generar confianza en las víctimas.
A través de intensas campañas en redes sociales, el sospechoso ofrecía servicios de intermediación y comercialización de automotores. Los propietarios, seducidos por la promesa de una venta rápida y segura, entregaban sus vehículos bajo consignación. Sin embargo, una vez concretada la operación, el dinero nunca llegaba a manos de los dueños originales, quienes se quedaban sin su capital y sin su medio de transporte.
Cheques sin fondo y una deuda que escala a los $180 millones
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto detalló la mecánica de los engaños. En muchos casos, el acusado entregaba cheques para simular el pago de las unidades vendidas, pero al momento de ser presentados al cobro, los documentos eran rechazados por falta de fondos. En otras situaciones, el comerciante simplemente dilataba los pagos con promesas de cancelación "en breve" que nunca se cumplían.
Hasta el momento, la Justicia logró documentar 15 hechos independientes con la misma matriz delictiva. La suma del perjuicio económico estimado es de $180 millones, una cifra que podría incrementarse a medida que avancen las pericias contables y aparezcan nuevos denunciantes que se sintieron estafados por la firma bajo investigación.
Tres meses más de prisión por riesgo de fuga
Ante la gravedad de los cargos y la pluralidad de víctimas, la Fiscalía solicitó -y el juez concedió- la ampliación de la prisión preventiva por el término de tres meses adicionales. El investigador fiscal precisó que, debido a la escala de la estafa y el monto involucrado, la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de que el acusado intente eludir la acción de la justicia si recupera la libertad.
"Contamos con medidas investigativas pendientes y los riesgos procesales permanecen vigentes", advirtió Rodríguez del Busto. Con esta resolución, el titular de la concesionaria permanecerá tras las rejas mientras se recolectan las pruebas finales para elevar la causa a juicio oral, en lo que promete ser uno de los casos de estafas automotrices más voluminosos de los últimos años en la provincia.