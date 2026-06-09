Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Entre las maniobras detectadas se encuentran la entrega de adelantos para generar confianza, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la utilización de terceros, la emisión de comprobantes apócrifos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus titulares. En varios casos, las víctimas no solo perdieron el dinero invertido, sino también sus bienes o quedaron comprometidas con deudas originadas en operaciones fraudulentas. A los acusados se les dictó la prisión preventiva, aunque se autorizó que la mujer la cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario por tener hijos menores de edad.