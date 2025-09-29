Estafa millonaria: el dueño de una concesionaria habría engañado a un hombre con la venta de una camioneta

El pasado 25 de junio suscribió un contrato de consignación con el acusado, por medio del cual garantizaba que en un plazo máximo de 20 días realizaría la venta de la camioneta Renault Oroch, por la que la víctima recibiría $18.000.000, quedando para el acusado la diferencia entre ese precio y el de la venta final. "El imputado tenía pleno conocimiento de que esto no sería cumplido y era sólo para poder quedarse con la mayor parte de la venta", según la fiscalía.