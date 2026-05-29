Política

Justicia para el consumidor: una familia tucumana recuperó $9.000.000 tras un conflicto con una concesionaria

Con la mediación de la Dirección de Comercio Interior, un matrimonio de Río Seco logró resolver una denuncia por incumplimiento comercial contra una empresa de Catamarca.

La DCI intervino tras la denuncia. COMUNICACIÓN PÚBLICA
La DCI intervino tras la denuncia. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una familia de Tucumán recuperó esta semana 9 millones de pesos tras denunciar a una concesionaria de Catamarca por incumplimiento comercial ante el gobierno provincial.
  • El acuerdo se logró mediante audiencias de conciliación gratuitas coordinadas por la Dirección de Comercio Interior provincial, tras denuncias por incumplimiento comercial.
  • Este caso sienta un precedente que fortalece la confianza en la defensa del consumidor y resalta la importancia de la gratuidad en los trámites de mediación estatal.
Resumen generado con IA

Una familia de la localidad de Río Seco, en el departamento Monteros, logró recuperar $9.000.000 que se encontraban en disputa con una concesionaria de autos de la vecina provincia de Catamarca. La resolución se alcanzó tras una denuncia por presuntos incumplimientos comerciales y una posterior mediación del Estado provincial.

Los damnificados son María Roldán y su esposo Gustavo Paliza, vecinos del barrio Matadero, quienes sustentan su hogar día a día gracias al esfuerzo de un pequeño quiosco familiar. Tras meses de incertidumbre y preocupación, el matrimonio logró recuperar la totalidad del dinero reclamado mediante las actuaciones administrativas y las audiencias conciliatorias impulsadas por la Dirección de Comercio Interior de Tucumán (DCI).

"Detrás de cada expediente hay una necesidad real y una preocupación concreta. Cuando logramos una solución favorable, sentimos que el trabajo vale la pena", expresaron desde el organismo provincial tras el exitoso cierre del caso.

El director de la DCI, Manuel Canto, intervino personalmente en el conflicto y explicó el impacto positivo que generan estos precedentes en la sociedad. “Cuando una persona se anima a denunciar y obtiene respuestas concretas, se fortalece la confianza en las instituciones. Este es un claro ejemplo de que el Estado está para acompañar, proteger y garantizar los derechos de usuarios y consumidores”, enfatizó el funcionario.

El director de Comercio Interior, Manuel Cantos El director de Comercio Interior, Manuel Cantos

Canto aprovechó la oportunidad para recordar a la comunidad un dato clave: todos los trámites, audiencias y actuaciones que realiza la Dirección de Comercio Interior son totalmente gratuitos. Esto garantiza que cualquier ciudadano, sin importar sus recursos económicos, pueda acceder a asesoramiento jurídico y representación administrativa sin costo alguno.

Temas Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánRío Seco
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