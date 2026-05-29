Justicia para el consumidor: una familia tucumana recuperó $9.000.000 tras un conflicto con una concesionaria

El director de la DCI, Manuel Canto, intervino personalmente en el conflicto y explicó el impacto positivo que generan estos precedentes en la sociedad. “Cuando una persona se anima a denunciar y obtiene respuestas concretas, se fortalece la confianza en las instituciones. Este es un claro ejemplo de que el Estado está para acompañar, proteger y garantizar los derechos de usuarios y consumidores”, enfatizó el funcionario.