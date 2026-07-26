"Milei quiere manipular las reglas para imponer su reelección"

"Es una conducta que demuestra debilidad. Está reconociendo que de otra manera no puede retener el apoyo ciudadano a un modelo de ajuste y abandono de las mayorías, de los jubilados, de las provincias. Es lo que vemos claramente cuando recorremos los barrios de nuestra provincia: el gobierno está perdiendo el apoyo de la gente, y entonces tiene que violentar la legislación y las instituciones con tal de mantenerse en el poder", continuaron los referentes de Libres del Sur.