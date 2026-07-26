"Milei quiere manipular las reglas para imponer su reelección"
El referente de Libres del Sur, Ernesto Gómez Rossi, criticó la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, defendió la continuidad de las PASO y sostuvo que Javier Milei busca modificar las reglas del sistema político para favorecer una eventual reelección en 2027.
Resumen para apurados
- El legislador Ernesto Gómez Rossi criticó la reforma electoral del Gobierno nacional en Tucumán, al señalar que Javier Milei busca manipular las reglas para su reelección.
- La iniciativa oficialista busca eliminar las primarias (PASO) y sumar acoples nacionales, tras un intento previo de suspenderlas por sus altos costos económicos.
- Advierten que modificar el sistema según conveniencias partidarias debilita las instituciones democráticas y evidencia dificultades de gestión con miras a las elecciones de 2027.
El legislador Ernesto Gómez Rossi, referente de Libres del Sur, cuestionó la nueva reforma que impulsa el Gobierno nacional para modificar el régimen electoral, reivindicó las PASO, y advirtió que Milei "no está preocupado por resolver los problemas de los argentinos sino por garantizar su continuidad en el poder en 2027. Milei quiere manipular las reglas de la democracia para imponer su reelección”.
"¿No es raro que cada vez que hay una elección, el presidente quiere modificar las reglas electorales?” Se preguntó.
"Primero suspendieron las PASO argumentando que eran demasiado caras. Ahora pretenden cambiar el régimen electoral eliminando directamente las PASO y avanzando con un sistema de colectoras nacionales, reinstalando viejos mecanismos que desnaturalizan la representación política, y contradicen el discurso anti casta que los llevó al gobierno en 2023”; sostuvo Gómez RossiRossi.
“El presidente está haciendo lo que prometió combatir, como lo hizo cuando sostuvo a Espert sospechado de financiarse con dinero del narcotráfico, o cuando sostuvo a Spagnuolo acusado de corrupción con el dinero de los jubilados y discapacitados, o como hizo ahora con Adorni, acusado de robarse millones de dólares en su paso por el gobierno" añadió el legislador de Libres del Sur.
"La verdadera casta no es la que denuncia en sus discursos, sino la que cambia las reglas de juego y embarra la cancha desde el poder para perpetuarse en él".
"Las PASO pueden ser discutibles y se pueden perfeccionar, por ejemplo, con la boleta única, pero cumplen indudablemente una función en la participación democrática de la ciudadanía, y en el ordenamiento de la oferta electoral. Si el Gobierno quiere eliminarlas mientras impulsa colectoras, que son acoples nacionales, que le sumen apoyos que nada tienen que ver con lo que representa; queda claro que no busca mejorar el sistema sino construir un traje electoral a la medida de la reelección de Milei”.
“En vez de preocuparse por mejorar la economía, porque los argentinos lleguen a fin de mes, estén menos endeudados, o porque haya más trabajo y mejore la vida de nuestros compatriotas, el presidente quiere cambiar las reglas electorales en beneficio propio. No está preocupado por resolver los problemas de los argentinos sino por garantizar su continuidad en el poder en 2027. Milei quiere manipular las reglas de la democracia para imponer su reelección".
"Es una conducta que demuestra debilidad. Está reconociendo que de otra manera no puede retener el apoyo ciudadano a un modelo de ajuste y abandono de las mayorías, de los jubilados, de las provincias. Es lo que vemos claramente cuando recorremos los barrios de nuestra provincia: el gobierno está perdiendo el apoyo de la gente, y entonces tiene que violentar la legislación y las instituciones con tal de mantenerse en el poder", continuaron los referentes de Libres del Sur.
Finalmente, concluyeron: "la Argentina necesita fortalecer sus instituciones, no someterlas a los intereses electorales mezquinos y circunstanciales del presidente de turno. Las reglas de la democracia deben garantizar participación, transparencia y mayor representación ciudadana, no favorecer los intereses políticos del oficialismo. Cuando un gobierno empieza a modificar el sistema según su conveniencia, deja de discutir cómo mejorar la democracia y empieza a discutir cómo conservar el poder. Y ese camino nunca es bueno para la República."