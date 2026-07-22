Una provincia extendió las vacaciones de invierno por el frío extremo: hasta cuándo no habrá clases

El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió extender una semana las vacaciones de invierno en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación ante la ola de frío extremo que afecta al sur del país, con temperaturas mínimas de hasta -7 °C, y para permitir la ejecución de trabajos de infraestructura en establecimientos escolares.