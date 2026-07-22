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Una provincia extendió las vacaciones de invierno por el frío extremo: hasta cuándo no habrá clases

Cómo queda el calendario escolar 2026.

HACE CHUY. El reinicio de clases se postergó una semana.
HACE CHUY. El reinicio de clases se postergó una semana. . IMAGEN GENERADA CON IA.
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego extendió el receso invernal hasta el 31 de julio debido a la ola de frío extremo y para realizar obras en las escuelas.
  • La medida busca resguardar a la comunidad educativa de temperaturas de hasta -7°C y refaccionar edificios. Para compensar, el ciclo lectivo finalizará más tarde en diciembre.
  • La modificación del calendario escolar mantendrá la cantidad de días de clase previstos para el año, mientras las instituciones adecuarán su planificación académica.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió extender una semana las vacaciones de invierno en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación ante la ola de frío extremo que afecta al sur del país, con temperaturas mínimas de hasta -7 °C, y para permitir la ejecución de trabajos de infraestructura en establecimientos escolares.

De esta manera, el receso invernal se extenderá hasta el 31 de julio inclusive, mientras que el regreso a las aulas quedó reprogramado para los primeros días de agosto.

Por qué extendieron las vacaciones de invierno

Según informó el Ministerio de Educación fueguino, la medida responde a dos factores principales:

Las condiciones climáticas extremas que atraviesa la provincia.

La necesidad de avanzar con obras de mantenimiento e infraestructura en distintas escuelas.

Las tareas previstas buscan mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los edificios escolares antes del regreso de estudiantes y docentes.

Cómo cambia el calendario escolar 2026

Para compensar la semana adicional de vacaciones, el ciclo lectivo se extenderá y mantendrá la cantidad de días de clase prevista para este año.

Así quedó el nuevo cronograma:

Nivel Inicial y Primario

Finalización de clases: 18 de diciembre.

Actividades institucionales y cierre del ciclo: hasta el 23 de diciembre.

Nivel Secundario

Finalización de clases: 4 de diciembre, en lugar del 30 de noviembre.

Período de acreditación de materias pendientes: del 9 al 22 de diciembre, reemplazando el cronograma original previsto entre el 1 y el 17 de ese mes.

En todos los niveles, las actividades institucionales del personal docente finalizarán el 23 de diciembre, cinco días más tarde de lo previsto inicialmente.

Las obras que se realizarán durante el receso

El Gobierno provincial aprovechará la semana adicional de vacaciones para ejecutar obras en distintos establecimientos educativos.

Los trabajos estarán orientados a mejorar la infraestructura escolar, con intervenciones destinadas a optimizar las condiciones edilicias para el desarrollo de las clases durante el resto del ciclo lectivo.

Desde la cartera educativa aclararon que la modificación del calendario no afectará la cantidad de días de clases ni la carga horaria establecida para 2026, ya que las instituciones adecuarán su planificación académica al nuevo cronograma.

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