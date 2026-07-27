Ciclo lectivo: hoy empieza el segundo semestre en Tucumán

Resumen para apurados
- Unos 350.000 alumnos retoman hoy las clases del segundo semestre en Tucumán, tras finalizar el Gobierno las obras de refacción escolar durante el receso invernal.
- Durante el receso se reacondicionaron más de 60 escuelas con reparaciones menores, podas y siete obras integrales mediante un trabajo coordinado entre provincia y municipios.
- Educación prevé intervenir entre 40 y 50 escuelas más este año e inaugurar tres grandes obras financiadas por Nación, priorizando los establecimientos del interior.
Comienza hoy en Tucumán el segundo semestre del ciclo lectivo. El Gobierno completó los trabajos de mantenimiento y de refacción en establecimientos educativos de toda la provincia que llevaron adelante durante el receso invernal, y las escuelas se encuentran en condiciones, de acuerdo a fuentes oficiales. Las tareas incluyeron desde reparaciones menores hasta obras integrales, con prioridad en las escuelas del interior y en los edificios que presentaban mayores necesidades.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, había destacado que las intervenciones se realizaron de manera coordinada con los Ministerios de Obras Públicas y del Interior, con los municipios y con las comunas, a fin de dejar los establecimientos en condiciones para el regreso a las aulas. “Pusimos a punto las escuelas con colocación de vidrios, pintura, arreglos de paredes y trabajos en las cubiertas, entre otras mejoras. Los chicos vuelven a clases con los edificios en condiciones”, señaló la funcionaria. Precisamente, en el marco del reinicio de clases, la ministra visitará la escuela Campo de las Carreras, donde difundirá los proyectos para este segundo semestre.
Montaldo explicó que durante el receso se ejecutaron trabajos simultáneos en unas 30 escuelas, aunque el operativo alcanzó a un número mayor de establecimientos con distintos niveles de intervención. En algunos casos también se realizaron podas de árboles y tareas de nivelación de terrenos, para mejorar la seguridad y el acceso a los edificios. El subdirector de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón, detalló que durante el receso se reforzaron los equipos de trabajo. Según precisó, alrededor de 60 escuelas recibieron intervenciones menores, mientras que se ejecutaron siete obras integrales con una inversión cercana a los $ 411 millones. Entre las refacciones de mayor envergadura se cuentan cambio de techos, construcción de aulas y mejoras estructurales. A esto se suman tres grandes obras financiadas por Nación, próximas a inaugurarse, por un monto de $ 3.500 millones, y otras cuatro en ejecución, cuya inversión supera los $ 2.500 millones.
Escuelas del interior
Parajón recordó que el sistema educativo provincial cuenta con 1.000 edificios escolares, donde funcionan aproximadamente 1.700 establecimientos y asisten unos 350.000 alumnos de gestión estatal, por lo que las necesidades de mantenimiento son permanentes. Adelantó que se prevé intervenir entre 40 y 50 escuelas más durante la segunda mitad del año. Señaló que la prioridad se fijó en las escuelas del interior y en aquellas donde las condiciones edilicias requerían obras urgentes para garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de estudiantes y docentes.
Días atrás, Montaldo había descartado la posibilidad de que algunas obras demoraran el reinicio de las actividades escolares; y, en efecto, el arranque del segundo semestre no se postergó. Los trabajos más importantes, como las reparaciones de techos, se realizaron durante las dos semanas de receso, y los equipos completaron los detalles pendientes, incluso durante el fin de semana previo al regreso.
Montaldo comunicó que las obras en la Escuela Normal y en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) avanzaron: ya fueron reparadas cubiertas, paredes y sectores de circulación, y restan únicamente algunos trabajos específicos, que no afectan el normal desarrollo de las clases que comienzan hoy.