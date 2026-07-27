Ciclo lectivo: hoy empieza el segundo semestre en Tucumán

Montaldo explicó que durante el receso se ejecutaron trabajos simultáneos en unas 30 escuelas, aunque el operativo alcanzó a un número mayor de establecimientos con distintos niveles de intervención. En algunos casos también se realizaron podas de árboles y tareas de nivelación de terrenos, para mejorar la seguridad y el acceso a los edificios. El subdirector de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón, detalló que durante el receso se reforzaron los equipos de trabajo. Según precisó, alrededor de 60 escuelas recibieron intervenciones menores, mientras que se ejecutaron siete obras integrales con una inversión cercana a los $ 411 millones. Entre las refacciones de mayor envergadura se cuentan cambio de techos, construcción de aulas y mejoras estructurales. A esto se suman tres grandes obras financiadas por Nación, próximas a inaugurarse, por un monto de $ 3.500 millones, y otras cuatro en ejecución, cuya inversión supera los $ 2.500 millones.