La Velada del Año 2026: Edu Aguirre venció a Gastón Edul en un combate lleno de tensión

Resumen para apurados
- El periodista español Edu Aguirre venció al argentino Gastón Edul por puntos el 25 de julio en Sevilla, en La Velada del Año 6, tras una previa de disputas futbolísticas.
- Aguirre se impuso tras tres asaltos por decisión de los jueces. La disputa previa incluyó duras críticas del español a la selección argentina tras la final del Mundial.
- Tras la derrota, Edul exigió una revancha en condiciones de preparación equitativas y defendió la identidad argentina, proyectando la continuidad de este cruce mediático.
El Estadio La Cartuja de Sevilla funcionó como el escenario para un enfrentamiento esperado entre dos figuras de los medios deportivos durante la noche del sábado 25 de julio. Gastón Edul y Edu Aguirre protagonizaron un combate en La Velada del Año 6 que atrajo la atención de millones de espectadores en diversas plataformas digitales. La cita deportiva quedó cargada de tensión debido a las discusiones previas sobre el desempeño de las selecciones de fútbol de Argentina y España.
Gastón Edul realizó su ingreso al cuadrilátero acompañado por los streamers Davoo Xeneize y La Cobra, mientras el excombatiente Fabio Santana entonaba el himno nacional. El periodista argentino utilizó una vestimenta con la frase “Las Malvinas son argentinas”, en clara referencia a la identidad de su país. Por otro lado, Edu Aguirre llegó al recinto con un video de apoyo de su amigo Cristiano Ronaldo, consolidando su posición como favorito en las encuestas previas al inicio de la pelea.
El desarrollo del combate y el fallo de los jueces
El cruce físico duró tres asaltos de tres minutos donde la intensidad marcó el ritmo desde el primer segundo. Gastón Edul buscó la iniciativa al comienzo del pleito, aunque dejó espacios en su defensa que el oponente aprovechó con eficacia. Edu Aguirre utilizó esas debilidades para conectar golpes que sumaron puntos fundamentales en la consideración de las autoridades del evento.
La resolución final llegó a través de una decisión unánime de los jueces internacionales a favor del representante español. Solo el integrante del jurado de nacionalidad argentina otorgó su voto al cronista sudamericano tras completar la totalidad de los rounds. Ambos deportistas mostraron signos de agotamiento extremo durante el cierre de una competencia que mantuvo el suspenso hasta el anuncio oficial en el ring.
Reivindicaciones nacionales y pedido de revancha
Tras conocer el resultado, el joven argentino enfrentó los silbidos del público local con un mensaje de pertenencia y orgullo. El comunicador expresó ante el micrófono: “Un orgullo estar acá en nombre de Argentina en un país tan lejano como España. Sentir esto, que la gente me silbe, es lo que nos gusta a los argentinos. Preferimos esto porque en las malas ponemos huevo”. El ambiente en el estadio reflejó la fuerte carga emocional que rodeó este duelo de guantes entre colegas.
La enemistad deportiva creció luego de que Edu Aguirre lanzara críticas severas contra la selección de Leo Messi tras la final del Mundial. El español aseguró en una intervención viral: “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte. El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad... No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia”.
Ante estas palabras y el resultado adverso, Gastón Edul concluyó su participación con un pedido firme: “Quiero decir tres cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje con preparaciones equitativas iguales, porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas son argentinas. Y tercero, Leo Messi nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”.