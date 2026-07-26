La Velada del Año 2026: Edu Aguirre venció a Gastón Edul en un combate lleno de tensión

La enemistad deportiva creció luego de que Edu Aguirre lanzara críticas severas contra la selección de Leo Messi tras la final del Mundial. El español aseguró en una intervención viral: “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte. El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad... No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia”.