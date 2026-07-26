La Velada del Año 6: el emotivo homenaje a Gaspi que hizo llorar a su mamá y conmovió al estadio

En una pausa de la jornada disputada en el estadio La Cartuja de Sevilla, Ibai Llanos invitó al ring a la familia del influencer. Su madre, Michelle Díaz, y sus hermanos recibieron una prolongada ovación antes de la proyección de un video que repasó algunos de los momentos más destacados de la carrera de Gaspi, incluyendo su participación en La Velada del Año 5.