La Velada del Año 6: el emotivo homenaje a Gaspi que hizo llorar a su mamá y conmovió al estadio
La organización encabezada por Ibai Llanos recordó al creador de contenido argentino Gaspi con un emotivo tributo durante La Velada del Año 6. Su madre, Michelle Díaz, y sus hermanos subieron al ring y dejaron un mensaje que emocionó al público y a millones de espectadores.
Resumen para apurados
- Ibai Llanos homenajeó al fallecido streamer argentino Gaspi en La Velada del Año 6 en Sevilla, tras su muerte en un accidente aéreo en junio de 2026.
- La madre y hermanos de Gaspi subieron al ring de La Cartuja, donde ella pidió afecto entre jóvenes tras proyectarse un emotivo video con su paso por el evento.
- El homenaje consolidó la unión de la comunidad del streaming y transformó el recuerdo del creador en un símbolo de respeto y solidaridad para futuras ediciones.
La sexta edición de La Velada del Año dejó uno de los momentos más conmovedores de su historia con el homenaje a Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, el popular creador de contenido argentino fallecido el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Río de Janeiro.
En una pausa de la jornada disputada en el estadio La Cartuja de Sevilla, Ibai Llanos invitó al ring a la familia del influencer. Su madre, Michelle Díaz, y sus hermanos recibieron una prolongada ovación antes de la proyección de un video que repasó algunos de los momentos más destacados de la carrera de Gaspi, incluyendo su participación en La Velada del Año 5.
El mensaje de la mamá de Gaspi emocionó a La Velada del Año
Uno de los instantes más emotivos llegó cuando Michelle Díaz tomó el micrófono frente a miles de personas y millones de espectadores que seguían la transmisión en directo.
"Qué lindo que estén acá todos estos jóvenes reunidos", expresó al comenzar su mensaje.
Luego recordó una de las frases más representativas de su hijo durante su participación en el evento del año pasado: "Da y que no te den".
Sin embargo, la resignificó desde el dolor y el cariño que recibió su familia tras la tragedia.
"Yo, evaluando las cosas, creo que es mejor que te den. Para mí es importante recibir todo este cariño y esta amistad", afirmó, provocando la emoción del público presente.
Un llamado al respeto y al afecto
Antes de despedirse, la madre del creador argentino dejó un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes.
"Cuídense entre ustedes, respeten a sus papás y a sus mamás. Y no den piñas, den cariño, como el cariño que nos están dando a nosotros como familia. Muchas gracias", expresó entre aplausos.
Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la fortaleza de la familia y el tono esperanzador del homenaje.
Un recuerdo que marcó La Velada del Año 6
El tributo incluyó imágenes de la participación de Gaspi en la edición de 2025, cuando protagonizó uno de los combates más comentados frente al español Perxitaa.
Además, la transmisión mostró los guantes que utilizó en aquella pelea, ubicados de manera simbólica en la mesa de comentaristas como parte del homenaje.
El gesto fue especialmente valorado por la comunidad de creadores de contenido. El streamer argentino Momo, presente en la transmisión, aseguró que esos guantes deberían formar parte de un museo por el significado que tienen para la historia del evento.
Quién era Gaspi
Gaspar Prim Díaz se convirtió en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a su estilo espontáneo, su humor y la conexión que logró construir con millones de seguidores.
Su muerte, ocurrida a los 23 años en un accidente aéreo en Río de Janeiro, generó una profunda conmoción en la comunidad digital y entre los fanáticos del streaming.
Por eso, el homenaje realizado durante La Velada del Año 6 fue interpretado como una despedida colectiva en el escenario donde el influencer había vivido uno de los momentos más importantes de su carrera.
En una noche marcada por combates, música y grandes producciones, el recuerdo de Gaspi se transformó en el instante más emotivo del evento. Con las palabras de su madre como eje del homenaje, el mensaje que quedó fue claro: más allá de la competencia, el cariño, el respeto y la solidaridad fueron los verdaderos protagonistas.