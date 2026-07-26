Scaloni, el héroe en este lío

Son dos los libros periodísticos que permiten acercarse a la figura de Lionel Scaloni, el director técnico del seleccionado argentino de fútbol que se convirtió en uno de los referentes deportivos y sociales con más peso en nuestro país. El más reciente es Scaloni - Biografía oficial (Sudamericana, 2025), de Diego Borinsky. El anterior, Revolución Scaloni (Planeta, 2024), de Alejandro Wall. En el formato audiovisual también hay material: El método Scaloni, producción estrenada en la plataforma Flow pocas semanas antes del inicio del Mundial. Hay otros libros que también lo refieren, aunque de forma más distante porque se trata de trabajos que apuntan a la Selección en general o a alguno de sus integrantes.