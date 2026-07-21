Tras la derrota en la final, Scaloni reapareció en Ezeiza y dejó más preguntas que respuestas sobre su futuro

Resumen para apurados
- Tras perder la final del Mundial ante España, Lionel Scaloni reapareció en Ezeiza y sembró dudas sobre su futuro al afirmar que su ciclo solo está previsto hasta diciembre.
- El DT defendió a sus dirigidos, destacó el respaldo de los hinchas al regresar al país y desmintió rumores de conflictos internos o polémicas tras la definición del torneo.
- La incertidumbre sobre la permanencia de Scaloni marcará la agenda del equipo, que afrontará seis fechas FIFA y la Finalísima mientras define su conducción técnica.
La derrota frente a España en la final del Mundial volvió a instalar interrogantes sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. Tras el regreso al país y el multitudinario recibimiento en el predio de Ezeiza, el entrenador habló con la prensa y reiteró que, por ahora, su continuidad está prevista hasta diciembre.
“Estoy bien. El equipo dio todo hasta el final y eso es lo mejor que nos llevamos”, expresó al ser consultado sobre el balance de la Copa del Mundo. Luego, ante las preguntas sobre su permanencia, reconoció que es lógico replantearse algunas cuestiones después de un torneo de esa magnitud. “Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es Argentina y la Selección. Esté yo o no, lo fundamental es esta unión y esta conexión”, sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de dirigir al equipo en el Mundial 2030, evitó proyectarse. “Ahora lo importante, de verdad, es otra cosa”, respondió. Cuando volvieron a insistirle sobre su futuro, reaccionó entre sonrisas: “¡Otra vez la misma pregunta! Lo importante ahora no es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá y haber conseguido todo lo que conseguimos”.
Scaloni también desestimó las versiones que circularon en redes sociales sobre la charla previa a la final y cualquier conflicto dentro del plantel. “No tengo redes. No sé de qué me hablan”, dijo. Ante otra consulta sobre la supuesta falta de unidad del grupo, fue contundente: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.
Scaloni se refirió a la bandera de las Islas Malvinas
Respecto de la bandera de las Islas Malvinas que exhibieron los jugadores durante el torneo, aseguró desconocer si podría traer consecuencias. “No tengo conocimiento. No sé si en un futuro nos dirán algo”, señaló, y agregó sobre cómo se decidió mostrarla: “La vi como ustedes. No tengo ni idea”.
Por último, resaltó el afecto de los hinchas durante el recibimiento en Ezeiza. “Fue impresionante. Cuesta digerir que no ganamos, pero también es importante saber perder con nobleza. Ver a los chicos felices, aun sin haber sido campeones, fue algo maravilloso”, concluyó.
Mientras tanto, la Selección aún tiene seis fechas FIFA disponibles antes de fin de año y podría disputar la Finalísima pendiente frente a España.