Copa del Mundo

Tras la derrota en la final, Scaloni reapareció en Ezeiza y dejó más preguntas que respuestas sobre su futuro

El seleccionador fue interceptado por la prensa a la salida del predio de la AFA, defendió el rendimiento de sus jugadores y volvió a evitar una definición sobre su continuidad.

SALIDA. Scaloni fue interceptado en Ezeiza y respondió desde su vehículo ante periodistas.
SALIDA. Scaloni fue interceptado en Ezeiza y respondió desde su vehículo ante periodistas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder la final del Mundial ante España, Lionel Scaloni reapareció en Ezeiza y sembró dudas sobre su futuro al afirmar que su ciclo solo está previsto hasta diciembre.
  • El DT defendió a sus dirigidos, destacó el respaldo de los hinchas al regresar al país y desmintió rumores de conflictos internos o polémicas tras la definición del torneo.
  • La incertidumbre sobre la permanencia de Scaloni marcará la agenda del equipo, que afrontará seis fechas FIFA y la Finalísima mientras define su conducción técnica.
Resumen generado con IA

La derrota frente a España en la final del Mundial volvió a instalar interrogantes sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. Tras el regreso al país y el multitudinario recibimiento en el predio de Ezeiza, el entrenador habló con la prensa y reiteró que, por ahora, su continuidad está prevista hasta diciembre.

“Estoy bien. El equipo dio todo hasta el final y eso es lo mejor que nos llevamos”, expresó al ser consultado sobre el balance de la Copa del Mundo. Luego, ante las preguntas sobre su permanencia, reconoció que es lógico replantearse algunas cuestiones después de un torneo de esa magnitud. “Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es Argentina y la Selección. Esté yo o no, lo fundamental es esta unión y esta conexión”, sostuvo.

Lionel Scaloni cambió para siempre a la selección argentina

Lionel Scaloni cambió para siempre a la selección argentina

Consultado sobre la posibilidad de dirigir al equipo en el Mundial 2030, evitó proyectarse. “Ahora lo importante, de verdad, es otra cosa”, respondió. Cuando volvieron a insistirle sobre su futuro, reaccionó entre sonrisas: “¡Otra vez la misma pregunta! Lo importante ahora no es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá y haber conseguido todo lo que conseguimos”.

Scaloni también desestimó las versiones que circularon en redes sociales sobre la charla previa a la final y cualquier conflicto dentro del plantel. “No tengo redes. No sé de qué me hablan”, dijo. Ante otra consulta sobre la supuesta falta de unidad del grupo, fue contundente: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Qué viene para la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026: amistosos, Eliminatorias y el futuro de Scaloni

Qué viene para la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026: amistosos, Eliminatorias y el futuro de Scaloni

Scaloni se refirió a la bandera de las Islas Malvinas

Respecto de la bandera de las Islas Malvinas que exhibieron los jugadores durante el torneo, aseguró desconocer si podría traer consecuencias. “No tengo conocimiento. No sé si en un futuro nos dirán algo”, señaló, y agregó sobre cómo se decidió mostrarla: “La vi como ustedes. No tengo ni idea”.

Por último, resaltó el afecto de los hinchas durante el recibimiento en Ezeiza. “Fue impresionante. Cuesta digerir que no ganamos, pero también es importante saber perder con nobleza. Ver a los chicos felices, aun sin haber sido campeones, fue algo maravilloso”, concluyó.

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Mientras tanto, la Selección aún tiene seis fechas FIFA disponibles antes de fin de año y podría disputar la Finalísima pendiente frente a España.

Temas Mundial 2026 Islas MalvinasEspañaLionel MessiSelección Argentina de fútbolAeropuerto Internacional Ministro PistariniSelección española de fútbolLionel ScaloniSelección Española
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hace 10 años eran profesor y alumno; hoy definirán un Mundial dirigiendo a España y Argentina

Hace 10 años eran profesor y alumno; hoy definirán un Mundial dirigiendo a España y Argentina

Scaloni vio un partido distinto: las decisiones que llevaron a Argentina a vencer a Inglaterra y jugar otra final del Mundial

Scaloni vio un partido distinto: las decisiones que llevaron a Argentina a vencer a Inglaterra y jugar otra final del Mundial

Argentina transformó la tarde del Atlanta Stadium: del silencio al carnaval tras eliminar a Inglaterra y llegar a la final del Mundial 2026

Argentina transformó la tarde del Atlanta Stadium: del silencio al carnaval tras eliminar a Inglaterra y llegar a la final del Mundial 2026

Si salimos campeones...: las promesas más curiosas que dejaron los tucumanos tras la clasificación a la final

"Si salimos campeones...": las promesas más curiosas que dejaron los tucumanos tras la clasificación a la final

El próximo desafío oficial de la selección argentina: cuándo será la Copa América, dónde se jugaría y qué pasará con Messi

El próximo desafío oficial de la selección argentina: cuándo será la Copa América, dónde se jugaría y qué pasará con Messi

Más visto en Mundial 2026
¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
1

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
2

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial
3

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección
4

"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami
5

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Lluvia de elogios en España para el Flaco López tras la final: Fue el único que mostró respeto
6

Lluvia de elogios en España para el "Flaco" López tras la final: "Fue el único que mostró respeto"

Más Noticias
Lluvia de elogios en España para el Flaco López tras la final: Fue el único que mostró respeto

Lluvia de elogios en España para el "Flaco" López tras la final: "Fue el único que mostró respeto"

Murió Héctor Pertot, el histórico Gancho de América que marcó una época en el básquet tucumano

Murió Héctor Pertot, el histórico "Gancho de América" que marcó una época en el básquet tucumano

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Comentarios