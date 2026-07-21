Tras la derrota en la final, Scaloni reapareció en Ezeiza y dejó más preguntas que respuestas sobre su futuro

“Estoy bien. El equipo dio todo hasta el final y eso es lo mejor que nos llevamos”, expresó al ser consultado sobre el balance de la Copa del Mundo. Luego, ante las preguntas sobre su permanencia, reconoció que es lógico replantearse algunas cuestiones después de un torneo de esa magnitud. “Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es Argentina y la Selección. Esté yo o no, lo fundamental es esta unión y esta conexión”, sostuvo.