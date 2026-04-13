Berretta advirtió que la crisis del transporte sigue abierta: “El servicio está garantizado, pero es provisorio”

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berretta, se refirió este lunes a la crítica situación que atraviesa el sistema de colectivos en la provincia y a la respuesta oficial tras el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, que instruyó avanzar en una mesa de diálogo para sostener el servicio.