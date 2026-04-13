Berretta advirtió que la crisis del transporte sigue abierta: “El servicio está garantizado, pero es provisorio”
Resumen para apurados
- Jorge Berretta (AETAT) anunció este lunes en Tucumán que el servicio de colectivos está garantizado tras recibir un adelanto estatal de $2.000 millones para evitar paros.
- La medida surge tras una reunión con el Ministerio de Economía ante el fuerte aumento del gasoil. Este aporte excepcional compensa los costos operativos y el desfase tarifario.
- Pese al alivio, la solución es provisoria. La próxima semana se iniciará una mesa de diálogo para buscar estabilidad estructural y evitar nuevas crisis en el transporte público.
El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berretta, se refirió este lunes a la crítica situación que atraviesa el sistema de colectivos en la provincia y a la respuesta oficial tras el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, que instruyó avanzar en una mesa de diálogo para sostener el servicio.
En ese marco, el dirigente empresario confirmó a LA GACETA que hubo una reunión con el ministro de Economía, Daniel Abad, y su equipo, donde se definió un adelanto de compensaciones tarifarias por $2.000 millones, medida que permitirá sostener momentáneamente la operación del sistema urbano e interurbano.
“La primer postura es siempre dialoguista, expresando las realidades, sin exagerar y con datos duros de lo que sucede”, sostuvo Berretta.
El dirigente remarcó que el transporte público atraviesa un escenario de fuerte presión de costos, especialmente por el incremento del combustible. “Pasamos de pagar $1.500 el litro de gasoil a 2.300, con ajustes constantes. Eso representa cerca de 2.000 millones de impacto para la actividad”, detalló.
Berretta destacó que el aporte provincial funciona como una medida transitoria. “Es un anticipo de futuras compensaciones tarifarias, provisoriamente y excepcionalmente, hasta que nos pongamos a trabajar en una mesa de diálogo”.
El empresario aclaró además que la asistencia oficial permitirá garantizar la continuidad del servicio y descartar, al menos por ahora, una reducción de frecuencias. “Con esto no hay reducción de servicio ni paros. Vamos a seguir prestando el servicio en estas condiciones”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que el problema de fondo no está resuelto. “La semana que viene nos tenemos que sentar a trabajar para buscar la estabilidad del sistema”, señaló.
En ese sentido, Berretta insistió en que cualquier definición deberá surgir del consenso. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero no lo vamos a definir nosotros solos. Tiene que salir de una mesa de trabajo en conjunto”.
El dirigente también puso en contexto la situación local frente a otras jurisdicciones del país, donde se registraron paros y recortes de frecuencia, y explicó que en Tucumán se priorizó la continuidad del servicio.