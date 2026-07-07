Con la suba del boleto, viajar en colectivo puede costar hasta $90.000 por mes

El aumento del boleto de colectivos comenzó a sentirse con fuerza en el bolsillo de los tucumanos. Desde el 1 de julio entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el transporte público urbano, interurbano y rural, con una actualización promedio del 36% que obliga a los usuarios a destinar una mayor parte de sus ingresos al traslado diario.
La suba fue aprobada en junio por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que elevó el boleto mínimo urbano de $1.250 a $1.700. A partir de esa decisión también se actualizaron las tarifas del transporte interurbano y rural, cuya regulación está a cargo de la Dirección General de Transporte de la Provincia.
El impacto es especialmente fuerte para los trabajadores que utilizan el colectivo todos los días y no cuentan con descuentos o beneficios. En algunos casos, el gasto mensual supera los $120.000 y, para quienes deben realizar cuatro viajes diarios, llega a más de $160.000.
Tarifa mínima
Antes del incremento, un usuario que realizaba dos viajes diarios de lunes a viernes, sin salir de Capital, gastaba $12.500 por semana, es decir, unos $50.000 mensuales.
Con la nueva tarifa mínima de $1.700, el presupuesto cambió de manera considerable. Quienes realizan dos viajes diarios durante cinco días a la semana ahora deberán destinar $17.000 semanales, lo que equivale a $68.000 mensuales. La diferencia respecto del esquema anterior es de $18.000 por mes.
En tanto, quienes utilizan el servicio seis días por semana pasarán a gastar $20.400 semanales y $81.600 mensuales, es decir, $21.600 más que antes del aumento.
Cuatro boletos
Hay sectores laborales cuyos empleados necesitan utilizar el colectivo cuatro veces por día. Es el caso, por ejemplo, de algunos trabajadores de comercio que regresan a sus hogares durante el descanso del mediodía.
Con el nuevo cuadro tarifario, estos usuarios deberán afrontar un gasto de:
Por día: $6.800.
Por semana: $40.800.
Por mes: $163.200.
En el Área Metropolitana
Tras el incremento del 36%, las tarifas para los distintos recorridos del Área Metropolitana quedaron establecidas de la siguiente manera:
Código 100 (intramunicipal): $1.700.
Código 101: $1.833.
Código 102: $2.102,50.
Código 103: $2.249,25.
Código 104: $2.396.
Códigos 105 y 106: $2.665.
Código 107: $2.810.
Código 108: $3.105.
Quienes se trasladan desde Banda del Río Salí o Las Talitas hacia San Miguel de Tucumán deberán abonar $1.833 por viaje, correspondiente al código 101. Para los usuarios que realizan dos viajes diarios, de lunes a viernes, el gasto será el siguiente:
Por día: $3.666.
Por semana: $18.330.
Por mes: $73.320.
En el caso de quienes viajan desde Alderetes hacia la Capital, el código 102 quedó fijado en $2.102,50 por boleto. Eso representa:
Por día: $4.205.
Por semana: $21.025.
Por mes: $84.100.
Uno de los recorridos más costosos es el que une Yerba Buena o Tafí Viejo con San Miguel de Tucumán, correspondiente al código 103. Con la nueva tarifa, el gasto será de:
Por día: $4.498,50.
Por semana: $22.492,50.
Por mes: $89.970.
Por último, quienes viajan entre Banda del Río Salí y Yerba Buena (línea 102) o entre Las Talitas y Yerba Buena (línea 105), comprendidos dentro del código 108, deberán afrontar el mayor costo del Área Metropolitana. En esos casos, el gasto asciende a:
Por día: $6.210.
Por semana: $31.050.
Por mes: $124.200.
Para las líneas interurbanas numeradas del 100 al 142, algunas empresas continúan ofreciendo abonos promocionales con un valor equivalente al boleto mínimo de $1.700 por viaje. La compra puede realizarse entre el 1 y el 10 de cada mes en las boleterías de la Terminal Nueva o en las oficinas de cada empresa. Los pases son válidos únicamente para una línea determinada.
En líneas rurales
La actualización tarifaria alcanzó además al transporte rural, aunque con porcentajes diferenciados según la distancia del recorrido.
Los códigos del 06 al 28 registraron una suba del 36%; los comprendidos entre el 29 y el 34, un 32%; los del 35 al 44, un 25%; y los códigos del 45 al 60, un 20%.
Entre los nuevos valores del transporte rural desde San Miguel de Tucumán, el viaje a La Cocha pasó de $7.200 a $9.000; a Concepción, de $5.700 a $7.200; a Aguilares, de $6.400 a $8.700; y a Juan Bautista Alberdi, de $6.900 a $9.400.
En tanto, el boleto hacia Monteros aumentó de $4.100 a $5.600; a Simoca, de $5.700 a $7.200; y a Famaillá, de $3.100 a $4.200. Para los recorridos de mayor distancia, el viaje a Tafí del Valle pasó de $15.780 a $19.700; a Graneros, de $11.460 a $15.600; y a Trancas, de $7.000 a $8.700.
Los gastos por mes, según el recorrido
$68.000 gastará un pasajero que viaje de lunes a viernes dentro de la Capital
$73.320 para viajar desde Banda del Río Salí o Las Talitas hacia la Capital
$84.100 gastará un pasajero que se traslade desde Alderetes
$89.970 deberá desembolsar un usuario que viaje desde Yerba Buena o Tafí Viejo
$124.200 costará por mes el recorrido más extenso del Área Metropolitana, como el que une Las Talitas o Banda del Río Salí con Yerba Buena