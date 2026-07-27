La ONU y su accionar

Hipocresía internacional

En los casos Rusia-Ucrania, recién al cumplirse tres años de la invasión del 24/02/2022. EE.UU. presentó una moción en la AG de ONU muy desleída ya que no mencionaba la “invasión territorial” violatoria de la soberanía ucraniana. Pasó sin pena ni gloria lo que activó al CS que -hay que desenmascararlo- no dijo ni “Mu” cuando y desde que Rusia invadió Ucrania. Sólo tres años después, 1.080 días más tarde, de un silencio (despreciable) del CS. Muy tarde “implora un fin rápido al conflicto” a la vez que “urge una paz duradera”. El texto del 24/02/2025 (con la abstención de Francia y Reino Unido) contó con el apoyo de Rusia, sin embargo. Lo calificamos: texto “hipócrita”. Luego de tres años de guerra no se menciona ni “guerra”, ni “soberanía” ni nada que se la parezca. Y en tres años de guerra con muerte y destrucción Rusia desenvainó su espada-veto y durante tres años el CS mudó su sede a la estratósfera. No podía “ver” la guerra Rusia-Ucrania. ¡Poderosa espada el veto! Tampoco el CS advertía sobre lo que estaba sucediendo en Gaza y se llegó, a instancias del mismísimo EE.UU. a no resolver un alto el fuego en algunos casos.