Trump quiere a Infantino al frente de la ONU: "Tiene una habilidad especial para unir gente"

La relación de Trump con Infantino

Desde el entorno del presidente norteamericano, aseguran que está encantado con Gianni Infantino, sobre todo por los gestos que el presidente de la FIFA tuvo con él durante el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Infantino creó un premio de la paz de la FIFA para entregárselo cuando a Trump no le otorgaron el Nobel, el cual le fue entregado a María Corina Machado el año pasado. Además, aceptó rever la sanción al futbolista estrella del seleccionado estadounidense para que pudiera jugar en octavos de final.