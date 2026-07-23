Trump quiere a Infantino al frente de la ONU: "Tiene una habilidad especial para unir gente"
La versión publicada por un medio estadounidense sostiene que Trump ve en el dirigente suizo a un líder con capacidad para conducir un organismo que el propio presidente ha cuestionado en reiteradas ocasiones.
Resumen para apurados
- Donald Trump impulsaría al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para liderar la ONU a fines de 2026 por considerarlo un líder respetado capaz de unir al mundo.
- La propuesta surge ante la vacante que dejará António Guterres en 2026. Trump, crítico de la burocracia de la ONU, mantiene una relación cercana con el dirigente suizo.
- De concretarse, Infantino trasladaría su experiencia con 211 federaciones a la ONU, compitiendo en la carrera diplomática con candidatos como el argentino Rafael Grossi.
El periódico estadounidense The New York Post aseguró que Donald Trump quiere a Gianni Infantino al frente de la Organización de las Naciones Unidas. Según el artículo, una fuente cercana al presidente norteamericano afirmó que las proyecciones ubican al presidente de la FIFA en la Secretaría General del organismo mayor. Para el republicano, Infantino es un candidato “respetado”.
El actual secretario general de las Naciones Unidas es António Guterres, lisboeta de 77 años, político, empresario, diplomático e ingeniero físico. Ocupa su cargo en la ONU desde enero de 2017. Los cargos duran cinco años con posibilidad de una reelección para un período más, pero no más que eso. Por eso, a fines de 2026 quedará vacante nuevamente la Secretaría General.
El distanciamiento de Trump de la ONU
Las gestiones de Trump al frente de Estados Unidos no se caracterizaron por un particular interés en la participación en la ONU. De hecho, abandonó la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y retiró al país del Acuerdo de París sobre el clima.
Durante este mandato, Trump recortó considerablemente los aportes que Estados Unidos dejaba a la ONU, lo que produjo el fin de algunos programas y el despido de trabajadores. En la causa por Palestina, el presidente criticó el apoyo que le brindó el organismo el año pasado. A su vez, se encargó de asegurar que la ONU podría hacer grandes tareas si tuviera la gestión correcta.
La relación de Trump con Infantino
Desde el entorno del presidente norteamericano, aseguran que está encantado con Gianni Infantino, sobre todo por los gestos que el presidente de la FIFA tuvo con él durante el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Infantino creó un premio de la paz de la FIFA para entregárselo cuando a Trump no le otorgaron el Nobel, el cual le fue entregado a María Corina Machado el año pasado. Además, aceptó rever la sanción al futbolista estrella del seleccionado estadounidense para que pudiera jugar en octavos de final.
Según el periódico español El Mundo, “Trump cree que Infantino es respetado por todos en el mundo y reconoce que tiene una habilidad especial para unir a la gente”. Además, considera que los demás posibles secretarios son “mediocres”. En la carrera hacia el máximo puesto de la ONU estaría un argentino, el exembajador en Austria, Rafael Grossi, que se encuentra al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Paolo Zampolli, nexo diplomático de Trump y amigo de Infantino, tildó de “brillante” la propuesta de Trump. Aseguró que Infantino podría hacer un trabajo excelente y que “podría aportar nueva energía a la enorme burocracia” de la ONU. “En las Naciones Unidas hay que tratar con 193 Estados miembros y la excelente trayectoria de Gianni demuestra que sabe cómo gestionar”, destacó. La FIFA actualmente cuenta con 211 asociaciones miembro o territorios.