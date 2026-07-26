Alberto Fernández criticó a Milei por su viaje a Brasil: “No tiene perdón”

"Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso. Yo fui a Curitiba reclamando la libertad de un inocente. Hoy Lula es presidente de Brasil y Bolsonaro está preso por promover un golpe de Estado. Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón", escribió el exmandatario.