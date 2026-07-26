Política

Alberto Fernández criticó a Milei por su viaje a Brasil: “No tiene perdón”

El expresidente cuestionó con dureza al gobernador libertario por los insultos que lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasil.

CON MIRAS A LAS ELECCIONES. El presidente Milei se reunió con Flávio Bolsonaro, candidato liberal en Brasil. afp
CON MIRAS A LAS ELECCIONES. El presidente Milei se reunió con Flávio Bolsonaro, candidato liberal en Brasil. afp
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • El expresidente Alberto Fernández cuestionó a Javier Milei tras su viaje a Brasil, donde el mandatario insultó a Lula da Silva al apoyar políticamente al bolsonarismo.
  • Fernández comparó su histórica visita a Lula preso con el acto de Milei en San Pablo. La agresión provocó que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires.
  • El conflicto eleva la tensión diplomática al máximo nivel entre Argentina y Brasil, sus socios clave en el Mercosur, poniendo en riesgo la relación bilateral y comercial.
Resumen generado con IA

El expresidente Alberto Fernández cuestionó con dureza a Javier Milei por los insultos que lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasil y sostuvo que el mandatario argentino "gritó como un energúmeno" al respaldar la candidatura del exmandatario Jair Bolsonaro.

Fernández publicó un mensaje en su cuenta de X en el que comparó su visita a Curitiba, cuando reclamó la liberación de Lula mientras permanecía preso por causas que luego fueron anuladas, con el reciente viaje de Milei a San Pablo para respaldar políticamente al bolsonarismo.

"Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso. Yo fui a Curitiba reclamando la libertad de un inocente. Hoy Lula es presidente de Brasil y Bolsonaro está preso por promover un golpe de Estado. Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón", escribió el exmandatario.

Alberto Fernández cruzó a Milei por su viaje a Brasil: “No tiene perdón”

El mensaje fue publicado horas después de que el Gobierno brasileño decidiera llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en respuesta a los agravios de Milei contra Lula y miembros de la Justicia de ese país durante un acto político en San Pablo, donde el Presidente argentino respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

La decisión de Brasil profundizó la crisis bilateral abierta tras el viaje de Milei, quien además acusó a Lula de estar detrás de una presunta "campaña antiargentina" luego de la final del Mundial 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto generó fuertes repercusiones políticas tanto en la Argentina como en Brasil y elevó la tensión entre los dos principales socios del Mercosur.

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