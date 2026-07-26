¿Dónde ver en vivo el partido Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia?

Por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Atlético Tucumán enfrentará, desde las 15, a Independiente Rivadavia de Mendoza. La urgencia por sumar puntos para abandonar la zona baja de las posiciones marcará el segundo semestre del "Decano", que se reencontrará con sus hinchas después de exactamente tres meses.