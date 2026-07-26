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¿Dónde ver en vivo el partido Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia?

El "Decano" tiene la premisa de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona de abajo de las posiciones. Desde las 15, en el Monumental.

EN CASA. Después de tres meses los hinchas podrán reencontrarse con Atlético Tucumán en el Monumental.
EN CASA. Después de tres meses los hinchas podrán reencontrarse con Atlético Tucumán en el Monumental. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán enfrenta hoy a las 15 a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental por la fecha 1 del Clausura, con la urgencia de sumar para alejarse del fondo.
  • El Decano reencuentra a su público tras tres meses. Viene de un Apertura irregular y está a seis puntos del último puesto de la tabla anual. El partido va por ESPN Premium.
  • Este inicio de semestre será clave para la permanencia de Atlético Tucumán, exigido a cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar su estabilidad en Primera.
Resumen generado con IA

Por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Atlético Tucumán enfrentará, desde las 15, a Independiente Rivadavia de Mendoza. La urgencia por sumar puntos para abandonar la zona baja de las posiciones marcará el segundo semestre del "Decano", que se reencontrará con sus hinchas después de exactamente tres meses. 

EN VIVO: Atlético Tucumán debuta en el Clausura frente a Independiente Rivadavia

EN VIVO: Atlético Tucumán debuta en el Clausura frente a Independiente Rivadavia

Después de un Torneo Apertura irregular, en el que quedó elimando en la fase de clasificación, Atlético Tucumán mira de reojo el fondo de la tabla anual, ya que se ubica apenas por encima de Aldosivi, con una distancia de seis puntos. 

¿Dónde ver en vivo Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia?

El partido entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, que comenzará a las 15, será televisado en directo por ESPN Premium. Alvaro Carranza será el árbitro del encuentro. 

Agenda deportiva del domingo: Atlético Tucumán, Independiente y Boca Juniors en el Clausura de la Liga Profesional

Agenda deportiva del domingo: Atlético Tucumán, Independiente y Boca Juniors en el Clausura de la Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia: probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo y Ramiro Paunero; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa, José Florentín y Leonel Bucca; Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Alvaro Carranza. Árbitro Var: Maximiliano Macheroni.
Estadio: Monumental José Fierro. Televisión: ESPN y ESPN Premium.

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