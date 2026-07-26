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Agenda deportiva del domingo: Atlético Tucumán, Independiente y Boca Juniors en el Clausura de la Liga Profesional

Horarios y canales para seguir todo el fútbol de la jornada.

MEJORAR. Aunque Boca Juniors viene de vencer a O'Higgins por la Sudamericana, el desempeño del equipo dejó algunas dudas.
MEJORAR. Aunque Boca Juniors viene de vencer a O'Higgins por la Sudamericana, el desempeño del equipo dejó algunas dudas. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 1 Hs

El fin de semana se cierra con tres partidos por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en donde Atlético Tucumán acapará la atención de los tucumanos. Además, Boca Juniors volverá a jugar, esta vez como visitante, con la obligación de sumar tres puntos ante Riestra.

Agenda deportiva del domingo

ATP 250 de Estoril

13.30: Luca van Asshe (Francia)-Alexander Blockx (Bélgica) (Disney+)

Torneo Clausura

15: Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

17.15: Estudiantes de La Plata-Independiente (TNT Sports)

19.30: Riestra-Boca Juniors (ESPN Premium)

Major League Baseball (MLB)

20: New York Yankees-Philadelphia Phillies (ESPN 2)

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético IndependienteDeportivo RiestraTorneo Clausura 2026
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