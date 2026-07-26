Agenda deportiva del domingo: Atlético Tucumán, Independiente y Boca Juniors en el Clausura de la Liga Profesional

El fin de semana se cierra con tres partidos por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en donde Atlético Tucumán acapará la atención de los tucumanos. Además, Boca Juniors volverá a jugar, esta vez como visitante, con la obligación de sumar tres puntos ante Riestra.
Agenda deportiva del domingo
ATP 250 de Estoril
13.30: Luca van Asshe (Francia)-Alexander Blockx (Bélgica) (Disney+)
Torneo Clausura
15: Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)
17.15: Estudiantes de La Plata-Independiente (TNT Sports)
19.30: Riestra-Boca Juniors (ESPN Premium)
Major League Baseball (MLB)
20: New York Yankees-Philadelphia Phillies (ESPN 2)
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