La Provincia firmó convenios de obra pública con la Nación

Además, el funcionario de la gestión de Osvaldo Jaldo sostuvo que el vínculo institucional con el PEN permitió el avance de proyectos de infraestructura. “Los resultados están a la vista. Hoy la Nación financia todo lo que tiene que ver con la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros, a través del BID, la obra de Vipos. Está el aeropuerto, que el gobernador hace poco inauguró el check in provisorio. Hay una relación recíproca institucional entre los dos estados, nacional y provincial, y eso es producto del diálogo que venimos manteniendo, empezando por el gobernador y después, en el caso nuestro, con el Ministerio de Economía”, analizó.