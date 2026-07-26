La Provincia firmó convenios de obra pública con la Nación

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, se refirió a las gestiones alcanzadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los convenios que firmó junto al titular de Economía de la Nación, Luis Caputo. Hubo un acuerdo sobre compensaciones de deudas que mantenían el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y la Provincia.
El funcionario explicó que los pactos labrados corresponden a obras y a una refinanciación pendiente. “Todo eso ha concluido, y se firmó un decreto aprobando todo lo que se firmó”, aseguró Abad.
Acerca de la deuda, el ministro señaló que se trata de “una refinanciación de unos anticipos, que se llama Régimen de Obligaciones Recíprocas, donde la Nación nos debe a nosotros, y nosotros, por otra parte, le debíamos también unos anticipos. Entonces, hemos compensado esa deuda”, explicó.
Además, el funcionario de la gestión de Osvaldo Jaldo sostuvo que el vínculo institucional con el PEN permitió el avance de proyectos de infraestructura. “Los resultados están a la vista. Hoy la Nación financia todo lo que tiene que ver con la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros, a través del BID, la obra de Vipos. Está el aeropuerto, que el gobernador hace poco inauguró el check in provisorio. Hay una relación recíproca institucional entre los dos estados, nacional y provincial, y eso es producto del diálogo que venimos manteniendo, empezando por el gobernador y después, en el caso nuestro, con el Ministerio de Economía”, analizó.
En este escenario, Abad remarcó que la prioridad de la Provincia es la red de rutas provinciales, y mencionó la pronta inauguración de la Ruta N° 323, en Leales, y la finalización de la Ruta N° 307. “Tucumán no se va a hacer cargo, por el momento, de ninguna ruta nacional. Seguramente ellos van a llamar a licitación por el sistema de peajes”, agregó.
El ministro se refirió al estado de la red vial y consideró que las condiciones climáticas afectaron las tareas de conservación. “Hemos tenido cuatro meses seguidos de lluvia. Cuando pasa una máquina por un camino y luego llueve, y en época de zafra circulan los camiones con la caña de azúcar y los cítricos, el camino vuelve a deteriorarse. Todavía hay zonas en donde no podemos entrar a cosechar caña porque no hay piso”, indicó.
Abad señaló que se priorizaron las tareas de mantenimiento en los corredores vinculados a la producción. “A todas les damos prioridad y, en especial, a las rutas por donde sale la producción. La ruta 38 y las que acompañan a la 38, donde están los ingenios y los pueblos, están siendo repavimentadas y puestas a punto con ripio”, mencionó.