Hijos con discapacidad: el derecho a una pensión de por vida y la necesidad de pensar más allá

Aquí es donde considero necesario que las familias hagan un análisis mucho más amplio. Mientras los padres están presentes, probablemente sean ellos quienes sostienen económicamente el hogar, pagan tratamientos, medicamentos, terapias, traslados, actividades, acompañantes o cuidadores y, fundamentalmente, quienes conocen hasta el más mínimo detalle de las necesidades cotidianas de ese hijo. Cuando ellos falten, las necesidades de esa persona no desaparecerán y, aunque el sistema los habilite a percibir dos pensiones por fallecimiento, los montos de las mismas se reducen significativamente si comparamos a los ingresos de los padres. Tal vez sea necesario contratar a alguien que la acompañe, afrontar mayores gastos de asistencia o delegar en un hermano u otro familiar muchas de las tareas que durante años realizaron sus padres.