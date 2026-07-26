En teoría, los modelos debían permanecer completamente amurallados respecto de Internet. OpenAI afirma que sus pruebas funcionaban en un entorno altamente aislado y que el acceso a la red estaba restringido únicamente a la instalación de paquetes (componentes de software que se agregan a un programa) mediante un proxy y una caché, esto es, un intermediario que descarga y almacena temporalmente esos componentes sin conceder acceso libre a Internet. «Nuestros bancos de prueba funcionan en un entorno altamente aislado, con el acceso a la red limitado a la posibilidad de instalar paquetes mediante un programa alojado internamente que actúa como proxy y caché de los registros de paquetes». El problema fue que el muro no era absoluto: contenía una puerta técnica que dependía de que ese intermediario no tuviera fallas. (OpenAI)