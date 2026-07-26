Seguridad

Circulaba por la ruta 9 en San Nicolás con un arsenal oculto en la camioneta

Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros.

Circulaba por la ruta 9 en San Nicolás con un arsenal oculto en la camioneta
Hace 3 Hs

Un control de rutina realizado sobre la ruta nacional 9 terminó con el secuestro de un importante cargamento de armas de fuego y la detención de un hombre que las transportaba sin la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la ruta 9.

Allí los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris, que era conducida por Gabriel Alejandro Godoy, de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas.

Luego, al requisar el vehículo, hallaron junto al asiento del conductor una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, de color negro, para la cual el hombre no pudo presentar documentación que acreditara su portación.

Las armas de guerra incautadas

La inspección continuó y permitió establecer que Godoy transportaba un cargamento de armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el conductor no contaba con la autorización exigida por la Anmac para el transporte comercial de material controlado, motivo por el cual se procedió al secuestro de la totalidad de la carga.

Las municiones secuestradas

El recuento arrojó un total de 131 armas de fuego, todas nuevas, de fábrica y sin uso, destinadas presuntamente a la venta.

Entre ellas había: 58 pistolas Taurus calibre 9 mm, 32 pistolas Beretta calibre 9 mm; 3 pistolas Beretta calibre .40; 8 revólveres Taurus calibre .38 Special; 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum; 2 escopetas Beretta calibre 12; 5 escopetas Rossi calibre 12; 4 escopetas Rossi calibre 20; 5 fusiles Rossi calibre .22 LR; 10 carabinas Rossi calibre .22 LR; 1 fusil Rossi calibre .308; 2 carabinas Taurus calibre .223.

En el caso tomó intervención el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de Godoy por el delito de portación ilegawl de arma de guerra.

Quedó detenido y será indagado en las próximas horas. La camioneta y el armamento quedaron a disposición de la Justicia.

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