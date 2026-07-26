Al mal tiempo: el chop infinito

Uno de los primeros asuntos era ponerse al día con la bibliografía. Convenimos (plural generoso) en que no podía faltar The Infinite, de A. W. Moore. Lo conseguimos con cierta demora por medio de un librero de Buenos Aires. Había un pequeño problema: el profesor Rojo se había enemistado con Amazon porque algunos encargos, después de ser pedidos y pagados, nunca llegaron. Al oírlo volver sobre aquel incumplimiento y comprobar que su maldición contra Jeff Bezos seguía intacta, pensé que quizás el infinito era un asunto hecho a la medida de los metódicos, los perfeccionistas y, por qué no decirlo, de cierta clase de neuróticos: los que vuelven a contar, revisan una vez más y no soportan que una serie quede inconclusa.