Recuerdos fotográficos: las coincidencias entre Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri

En el voluminoso Álbum del Centenario, que la Provincia publicó en 1916 por los festejos de los 100 años de la Independencia, se incluyó una página que vinculaba, en el corazón de la ciudad, a dos de sus más famosos escultores: Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri. En la página 100 aparece una imagen de la plaza Independencia en la que se ve la Casa de Gobierno, una de las fuentes de bronce y el aspecto de “parque inglés” en la ornamentación del paseo público, y la iglesia San Francisco. Al costado de la foto se ve la estatua “Parábola”, llamada “poema metafísico” por la publicación. Estaba ubicada en el ángulo noroeste (actual esquina de 25 de Mayo y San Martín). Del otro lado de la foto, se ve la estatua de la Libertad, de Lola Mora, que había sido instalada en el centro en 1904, frente al palacio de Gobierno. “Parábola” había sido colocada en 1911 y permaneció allí hasta 1928, cuando fue trasladada a la plazoleta frente al Cementerio del Oeste.