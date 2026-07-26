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Recuerdos fotográficos: las coincidencias entre Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri

En este espacio procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA.

Recuerdos fotográficos: las coincidencias entre Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

En el voluminoso Álbum del Centenario, que la Provincia publicó en 1916 por los festejos de los 100 años de la Independencia, se incluyó una página que vinculaba, en el corazón de la ciudad, a dos de sus más famosos escultores: Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri. En la página 100 aparece una imagen de la plaza Independencia en la que se ve la Casa de Gobierno, una de las fuentes de bronce y el aspecto de “parque inglés” en la ornamentación del paseo público, y la iglesia San Francisco. Al costado de la foto se ve la estatua “Parábola”, llamada “poema metafísico” por la publicación. Estaba ubicada en el ángulo noroeste (actual esquina de 25 de Mayo y San Martín). Del otro lado de la foto, se ve la estatua de la Libertad, de Lola Mora, que había sido instalada en el centro en 1904, frente al palacio de Gobierno. “Parábola” había sido colocada en 1911 y permaneció allí hasta 1928, cuando fue trasladada a la plazoleta frente al Cementerio del Oeste.

Recuerdos fotográficos: las coincidencias entre Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri

Ambos escultores, que habían sido becados por el Gobierno para realizar sus estudios en Italia -Lola Mora desde 1896 y Villarrubia Norri desde 1906- se encontraron en 1909 en el taller de Villarrubia en Roma. Tal como se relató en “Recuerdos fotográficos” del 24 de junio, Pompilio era agasajado por sus amigos por haber terminado “Parábola”, que sería presentada en la Exposición de Roma en 1910. Un sobrino nieto del escultor, Martín González Villarrubia, nos compartió una copia de la fotografía sacada ese día en el atelier, donde hay 14 personas, entre ellas cinco mujeres. Lola Mora aparece al centro, con traje a rayas. A su izquierda se encuentra la escritora Grazia Deledda, autora de Elias Portolu, Cenizas y La hiedra, quien recibiría el premio Nobel de Literatura en 1926; Alberto Blancas, ministro argentino ante la Santa Sede, y el escultor salteño Leguizamón Pondal. Detrás, al centro, cerca de la estatua, se distingue a Villarrubia Norri.

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