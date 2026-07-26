EconomíaNoticias económicas Las provincias sintieron el impacto del ajuste fiscal de Milei El superávit financiero de las provincias en el primer trimestre de este año fue el menor en más de una década, de acuerdo con un informe de la Fundación Mediterránea Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Javier Milei, presidente. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier Milei Tamaño texto Comentarios Lo más popular Hablemos del racismo argentino Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático” Ranking notas premium Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo