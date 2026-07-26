Tratagal: intentaron contrabandear una avioneta

En su poder tenían las llaves de la avioneta y otros elementos de posible interés para la causa. A instancias de la fiscalía, el juez autorizó el registro del cuarto de hotel, donde se encontró el envoltorio de una tarjeta SIM. Además, se revisó la avioneta Cessna 210 -valuada en 150.000 dólares y que permanece secuestrada bajo custodia de la Gendarmería-, donde pese a los peritajes realizados en la baulera y el interior de la aeronave por expertos de Criminalística de Gendarmería, no se encontraron rastros de estupefacientes.