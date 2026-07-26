Copérnico, el hombre que revolucionó la astronomía

Fue enterrado en la Catedral de Frauenburg, aunque no se sabía exactamente en qué lugar. Después de muchos intentos se encontró un cadáver incompleto. Dariusz Zajdel del Laboratorio Forense de la Policia Polaca anunció que estaba seguro de que era el cadáver de Copérnico. Usaron el cráneo para reproducir su rostro y los compararon con retratos. La edad del hombre al morir coincidía con la de Copérnico. Se hizo un ADN con el cráneo y se lo comparó con cabellos encontrado en un libro de su propiedad, porque no tuvo descendencia. La Policía Polaca hizo este trabajo para probar una nueva técnica de identificación de cadáveres. Después de más de 400 años de su muerte siguió contribuyendo con la ciencia.