Las guerras y los liderazgos desde el enfoque del psicoanálisis

“Una mirada profunda sobre las raíces de la violencia y el ejercicio del poder”. Desde ese concepto parte la conferencia que brindará el martes Ana Petros, titulada “Lo cruel en las guerras y el sin / amor en los líderes”. La cita es a las 19.30 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con organización del Seminario Psicoanalítico.

A Petros la preocupa la impotencia con la que nos encontramos como sociedad, ante la imposibilidad de eludir o disolver los instintos destructivos más originarios en el ser humano y que aquejan a toda la Humanidad.

“¿Es posible amar al mundo si ellos imponen su fuerza aún en los pueblos más civilizados y cultos? -se pregunta-. Los líderes mundiales, ¿están dispuestos a renunciar al poder que tienen de legalizar y autorizar a estos instintos violentos a desplegarse en el plano de las guerras? Entonces, podríamos dirigirles la pregunta, con el derecho que nos dan esos efectos sin dilaciones ni compasiones: ¿a la Civilización le importa el amor?”

Petros es psicoanalista, fundadora del Seminario Psicoanalítico, miembro de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis (con sede en Barcelona, España, que reúne a profesionales, investigadores y estudiosos interesados en el desarrollo histórico, cultural y científico del movimiento psicoanalítico), y fundadora e integrante de la Red Americana de Psicoanálisis. Ha brindado charlas y seminarios en distintos países, y enfoques -como los que propondrá esta semana en el Rougés- que ocupan buena parte de sus estudios.